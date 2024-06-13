Украина просит не допускать к Олимпийским играм в Париже трех россиянок и белоруску, выступающих в вольной борьбе

Теги сборная России по борьбе Париж-2024 НОК Украины Наталья Малышева Ольга Хорошавцева сборная Беларуси Ирина Курочкина Динара Кудаева Борьба

НОК Украины обратился в МОК с просьбой не допускать к Играм-2024 трех россиянок.

Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву, которые выступают в вольной борьбе, обвинили в поддержке боевых действий. 

Кудаева опубликовала в соцсети пост о погибшем на СВО отце со словами «Ты мой герой», а Малышева и Хорошавцева поддержали ее лайками. 

НОК Украины настаивает, что спортсменки не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета. Россияне могут выступать на Олимпиаде-2024 только под нейтральным флагом.

Также Украина просит отстранить белоруску Ирину Курочкину (вольная борьба) за участие в совместных мероприятиях с сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Виктором Лукашенко. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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55 комментариев
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А ещё попросили деняк и литаков
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Когда мир сошел с ума? Почему так происходит? Много кто воюет, много кто умирает. Но только тут весь мир дал разрешение украинцам заниматься откровенным стукачеством
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+37
Ответ trav
Когда мир сошел с ума? Почему так происходит? Много кто воюет, много кто умирает. Но только тут весь мир дал разрешение украинцам заниматься откровенным стукачеством
зато ответ на вопрос "кто написал 4 млн доносов ? " теперь очевиден)
+30
-10
+20
Почему они вообще имеют право просить такое?
+27
-8
+19
Да выйдете уже все российские спортсмены из этого бреда. Забейте болт на них. Сколько можно уже слушать про их требы? Хоккей без нас, футбол давно, олимпиада почти вся тоже. Не стоит это все унижений. Пусть без нас выступают, а мы на своих турнирах. Да, будет по другому, но без этих новостей.
+32
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+17
Кон Чен Ые...
+32
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+17
Желаю сборной Украины быстрого вылета с Евро за такое
+27
-12
+15
Ответ SlavKKa
Комментарий удален модератором
Сталин не ездил и не побирался,Сталину никакие лохматые черти с островов не указывали что делать
+16
-4
+12
Кто бы на чьей стороне ни был, это уже перебор. Одну не допустить за то, что стояла рядом с сыном Лукашенко, другую за то, что посвятила пост отцу...
+12
-3
+9
Их борьба
+14
-6
+8
Главный экспортный товар Украины,который составляет 99% ВВП это требовать и клянчить
+13
-6
+7
Ответ Dinamik1
Почему просят? Они должны требовать.
Они требуют гей парад в Киеве
+10
-4
+6
Представляю этот офис где-нибудь под Львовом, где критически важные сотрудники отслеживают каждый чих в соцсетях россиян и белорусов. Сейчас даже непонятно, кто больше следит за ними - ФСБ/КГБ или украинский филиал ЦРУ.
+6
0
+6
Может ещё в Волчанске на пару улиц отойти?
+12
-6
+6
Ответ Николай Козлов
Какой вы щедрый и принципиальный за чужой счёт. Вот так "выйдете" и все. А то что человек к этому стремился и мечтал об этом с 7 лет, так это пара пустяков
Ну вот готовилась Кудаева к этому с 7 лет, а теперь её не допустят до Олимпиады из-за того, что она посвятила пост отцу. Это что, нормально?
+5
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+4
Ответ SlavKKa
Комментарий удален модератором
25 секунд-2 минуса.Могёшь,умеешь))))
+8
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+4
Опять просьбы. Вечная трэба от трэбовальщиков.
+8
-5
+3
Ответ Шмуэль Дадист
Ну это же другое. Еще очень просили второй фронт открыть насколько я помню. И даже выпросили.
Да, и те открыли, когда б уже и сами справились
+5
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+3
Стукачи.
+4
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+3
Украина это что ?
+8
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Спорт вне политики….
+3
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+2
украина просит. дальше можно даже не читать))))
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Ответ Николай Козлов
Какой вы щедрый и принципиальный за чужой счёт. Вот так "выйдете" и все. А то что человек к этому стремился и мечтал об этом с 7 лет, так это пара пустяков
Как вчера было в самом заплюсованном комментарии,пусть на другую работу идет
+6
-4
+2
Ответ Максон121
Покупать и попрошайничать разные вещи.Обьясню на пальцах:покупать,это когда ты что берешь и платишь за это,для вашего менталитета это неприемлемо,это понятно,но все же знай,что некоторые так делают
Напомни сколько ссср заплатили за лендлиз? А сколько была должна заплатить?
+3
-1
+2
Спорт вне политики?
Так же должно быть.
За лайки не допускать на ОИ, это что такое вообще?
+6
-4
+2
Ответ kost68
Комментарий удален модератором
Покупать и попрошайничать разные вещи.Обьясню на пальцах:покупать,это когда ты что берешь и платишь за это,для вашего менталитета это неприемлемо,это понятно,но все же знай,что некоторые так делают
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Ответ che_8
Да, и те открыли, когда б уже и сами справились
Ключевое слово - просили.
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Белоруску исключить, пусть в батькиных играх участвует. С нашими ситуация щекотливее, если дело только в том, что описано в статье, допустить до Игр
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Насчет стукачества. Интерфакс сообщал, что за первые полгода начиная с февраля 2022 россияне написали НА СВОИХ 145 000 доносов. Потом Петя Толстой у Соловьева с гордостью!!! «настучал», что за первый год этих доносов было уже 530 000!!!! Сейчас их уже пару лямов 100%. Это все гуглится, можете проверить.
И кто тут мерзкие стукачи? Хотя вопрос не риторический, так тут было всегда, это главная черта и основа менталитета
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соседи со своим стуком уже перегибают.
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