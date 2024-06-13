Украина просит не допускать к Олимпийским играм в Париже трех россиянок и белоруску, выступающих в вольной борьбе
НОК Украины обратился в МОК с просьбой не допускать к Играм-2024 трех россиянок.
Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву, которые выступают в вольной борьбе, обвинили в поддержке боевых действий.
Кудаева опубликовала в соцсети пост о погибшем на СВО отце со словами «Ты мой герой», а Малышева и Хорошавцева поддержали ее лайками.
НОК Украины настаивает, что спортсменки не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета. Россияне могут выступать на Олимпиаде-2024 только под нейтральным флагом.
Также Украина просит отстранить белоруску Ирину Курочкину (вольная борьба) за участие в совместных мероприятиях с сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Виктором Лукашенко.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Так же должно быть.
За лайки не допускать на ОИ, это что такое вообще?
И кто тут мерзкие стукачи? Хотя вопрос не риторический, так тут было всегда, это главная черта и основа менталитета