Украина просит не допускать к Олимпийским играм в Париже трех россиянок и белоруску, выступающих в вольной борьбе

НОК Украины обратился в МОК с просьбой не допускать к Играм-2024 трех россиянок.

Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву, которые выступают в вольной борьбе, обвинили в поддержке боевых действий.

Кудаева опубликовала в соцсети пост о погибшем на СВО отце со словами «Ты мой герой», а Малышева и Хорошавцева поддержали ее лайками.

НОК Украины настаивает, что спортсменки не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета. Россияне могут выступать на Олимпиаде-2024 только под нейтральным флагом.

Также Украина просит отстранить белоруску Ирину Курочкину (вольная борьба) за участие в совместных мероприятиях с сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Виктором Лукашенко.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.