Вероника Степанова: «Спортсмен должен быть медийной личностью во всех смыслах. Загитова и Медведева – настоящие лидеры мнений»

Вероника Степанова назвала Алину Загитову и Евгению Медведеву лидерами мнений.

«Сейчас даже самые неторопливые из нас начали понимать, насколько важен личный бренд как источник благополучия. И вот здесь интересы атлета и государства идеально совпадают: они хотят по идее, чтобы молодежь ориентировалась на спортсмена с положительной репутацией, а не на сквернослова-рэпера с сомнительной, который к тому же сбежал из страны.

Но для этого спортсмен должен быть медийной личностью во всех смыслах. Я абсолютно убеждена, что времена, когда спортсмены только бегали, прыгали и забивали мячи и шайбы, ушли в прошлое.

Посмотрите на лучших – Алину Загитову или Евгению Медведеву. Они настоящие лидеры мнений, причем мнений наших ровесников, молодежи. Вот на кого хотят быть похожи и весь класс моей 12-летней сестры, и чуть ли не все профессиональные спортсменки вдвое старше», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке на «Матч ТВ».