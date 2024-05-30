Вероника Степанова: «Спортсмен должен быть медийной личностью во всех смыслах. Загитова и Медведева – настоящие лидеры мнений»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова назвала Алину Загитову и Евгению Медведеву лидерами мнений.

«Сейчас даже самые неторопливые из нас начали понимать, насколько важен личный бренд как источник благополучия. И вот здесь интересы атлета и государства идеально совпадают: они хотят по идее, чтобы молодежь ориентировалась на спортсмена с положительной репутацией, а не на сквернослова-рэпера с сомнительной, который к тому же сбежал из страны.

Но для этого спортсмен должен быть медийной личностью во всех смыслах. Я абсолютно убеждена, что времена, когда спортсмены только бегали, прыгали и забивали мячи и шайбы, ушли в прошлое.

Посмотрите на лучших – Алину Загитову или Евгению Медведеву. Они настоящие лидеры мнений, причем мнений наших ровесников, молодежи. Вот на кого хотят быть похожи и весь класс моей 12-летней сестры, и чуть ли не все профессиональные спортсменки вдвое старше», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке на «Матч ТВ».

22 комментария
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Безызбежные лидеры мнений.
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Других лидеров у нас для вас нет.
Как и других мнений.
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Если ее сестра является поклонницей этих фигуристок, это еще не значит, что все ими являются))) Многие вообще не интересуются спортом и даже не знают о существовании таких фигуристок. У них какая-нибудь Кока или Бузова - лидеры мнений)
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Степанова так уверенно вещает про мнение всех.
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Как атеист, я перекрестился прочитав это. Аминь.
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Как они уже все задрали !
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А стесняшка Лео Месси этого не понимает. Где скандалы, разные заявления, постояные появления на публике/разных шоу? Он просто проводит время с семьёй и тренируется. Почему он позорит реальных спортсменов Загитову и Медведеву?
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Все-таки надо уточнить, какие спортсмены -действующие или закончившие? Если закончившие, то они никому и ничего не должны, так как вправе распоряжаться своей жизнью (например, Юля Липницкая не любит медийку). Если действующие, так они все на виду, соревнования, шоу, соцсети, тренировки. Каждый зритель выбирает по вкусу за кем следить, за кого болеть, с кого брать пример.
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Ответ Goldstream
Безызбежные лидеры мнений.
Сокращенно -- БЛМ.
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Настоящие мужики хотят ориентироваться на Никиту Шарапу и Илью Феликсовича, а не на каких-то девчонок фигуристок.
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Интересно , а как распределяли в классе , кто на кого должен быть похож , кто на Женю а кто на Алину ? На первый- второй рассчитывались ? )))
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Загитова не хозяйка своих слов вообще)
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Слабо высказать непопулярное мнение вслух?
Скажите:Миру-мир!?
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Степанова готовит себя к роли в Единой России .
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У нас Поле чудес. Лидеры, откройте первую букву.
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Это безызбежно!
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А при чëм тут жени и алины? "
"Лидер мнений" - (выражение-то каково!!) у нас один, и все законопослушные граждане от мала до велика обязаны денно и нощно повторять ТОЛЬКО его мнение, и "Не должно сметь своë суждение иметь" (А.С.Грибоедов)
Куда мы идëм.............
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Ответ Katerina Sunny
Степанова так уверенно вещает про мнение всех.
ну, стоит начать с того, что это даже не она вещает)))
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Ответ Oleg Olegov
Настоящие мужики хотят ориентироваться на Никиту Шарапу и Илью Феликсовича, а не на каких-то девчонок фигуристок.
кто это такие?
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Ответ Zver
кто это такие?
Судя по комментариям на Ютубе, новые кумиры фанаток Алины Загитовой.
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