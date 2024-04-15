Вяльбе призвала Ступак определиться с дальнейшей карьерой: «У нее много мыслей в голове. Если хочет тренироваться, мы будем рады»

Елена Вяльбе призвала Юлию Ступак принять решение по дальнейшей карьере.

Ступак – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете. В марте она пропустила чемпионат России из-за болезни.

«Что касается Юли Ступак, сложная ситуация… У нее много мыслей в голове. Я отношусь к ней почти как мама. Хочу, чтобы она была счастлива, продолжала карьеру, но она взрослый человек. Они должны принять решение.

Последнее общение со Ступак было перед чемпионатом России. Она просила остаться в команде и еще год тренироваться. Но при условии, что она будет это делать. Она должна за весну определиться.

Но мы ждать не можем. Мы сегодня‑завтра должны с ней определиться. Если она хочет тренироваться, мы будем рады. Она очень талантливая и сильная спортсменка», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.