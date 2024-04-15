Вяльбе призвала Ступак определиться с дальнейшей карьерой: «У нее много мыслей в голове. Если хочет тренироваться, мы будем рады»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России ФЛГР Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Елена Вяльбе призвала Юлию Ступак принять решение по дальнейшей карьере.

Ступак – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете. В марте она пропустила чемпионат России из-за болезни.

«Что касается Юли Ступак, сложная ситуация… У нее много мыслей в голове. Я отношусь к ней почти как мама. Хочу, чтобы она была счастлива, продолжала карьеру, но она взрослый человек. Они должны принять решение.

Последнее общение со Ступак было перед чемпионатом России. Она просила остаться в команде и еще год тренироваться. Но при условии, что она будет это делать. Она должна за весну определиться.

Но мы ждать не можем. Мы сегодня‑завтра должны с ней определиться. Если она хочет тренироваться, мы будем рады. Она очень талантливая и сильная спортсменка», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

5 комментариев
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Ступак нужно убирать из сборной. Слишком много хотелок, ноль мотивации, как Европу закрыли, то у нее все.
Для всех должен быть равный подход
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Она просила остаться в команде.
Оставить, а не остаться.
Задрала уже эта Вяльбе со своими блатными любимчиками, Ступак вообще не должно быть в сборной.
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Ответ Evgeniy Kropachev
сейчас вообще не нужна сборная, какой в ней смысл? до международных стартов в ближайшие лет 6 точно не допустят
Тоже верно.
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Ответ Evgeniy Kropachev
сейчас вообще не нужна сборная, какой в ней смысл? до международных стартов в ближайшие лет 6 точно не допустят
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