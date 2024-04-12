Анастасия Кулешова: «Получила удовольствие от прошедшего сезона. Ловила моменты, замечала невероятную красоту вокруг, многому удивлялась»

Анастасия Кулешова рассказала, что наслаждалась каждым днем сезона.

«В начале зимы я написала, что не буду ставить определенных целей на сезон, а просто хочу прожить каждый день с наслаждением. Так вот, «шалость удалась» на все 100 процентов.

Я получила такое удовольствие от прошедшего зимнего сезона, вы даже представить себе не можете.

Действительно, наслаждалась каждым днем (ну почти), ловила моменты, замечала невероятную красоту вокруг, ценила время, многому удивлялась и многое отмечала для себя нового.

Немного пересмотрела взгляды на жизнь и безумно рада изменениям, произошедшим внутри», – написала лыжница в соцсети.

«Вяльбе говорила, что я делаю роковую ошибку и пожалею». Наша лыжница отказалась от Олимпиады – чтобы быть с ребенком