Анастасия Кулешова: «Получила удовольствие от прошедшего сезона. Ловила моменты, замечала невероятную красоту вокруг, многому удивлялась»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Кулешова (Седова) Лыжи

Анастасия Кулешова рассказала, что наслаждалась каждым днем сезона.

«В начале зимы я написала, что не буду ставить определенных целей на сезон, а просто хочу прожить каждый день с наслаждением. Так вот, «шалость удалась» на все 100 процентов.

Я получила такое удовольствие от прошедшего зимнего сезона, вы даже представить себе не можете.

Действительно, наслаждалась каждым днем (ну почти), ловила моменты, замечала невероятную красоту вокруг, ценила время, многому удивлялась и многое отмечала для себя нового.

Немного пересмотрела взгляды на жизнь и безумно рада изменениям, произошедшим внутри», – написала лыжница в соцсети.

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