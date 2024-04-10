Норвежский журналист Салтведт: «К россиянам нет доверия, когда речь идет о допинг-тестировании на их территории. Им никто не доверяет»

Теги допинг лыжные гонки РУСАДА Александр Большунов Ян Петтер Салтведт Лыжи

Норвежский журналист считает, что России нельзя доверять в вопросах антидопинга.

Ян Петтер Салтведт прокомментировал новость о том, что РУСАДА в январе-феврале пять раз тестировало на допинг Александра Большунова. В этом году Большунов является самым тестируемым спортсменом в России.

«Я замечаю, что становлюсь подозрительным. Они делают то, что всегда делали некоторые международные федерации – тестируют тех звездных спортсменов, которых нужно, и получают результаты, которые им нужны. 

К россиянам нет доверия, когда речь идет о допинг-тестировании на их собственной территории.

Они даже не пытаются сделать вид, что после Сочи и всего, что там произошло, что-то изменилось. Не случайно они до сих пор не соответствуют кодексу WADA. Никто им не доверяет», – написал Салтведт в своей колонке. 

Большунов – самый тестируемый на допинг спортсмен в России. В 2024 году РУСАДА проверяло его 5 раз

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11 комментариев
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Хорошо, что норвежцам в этом вопросе доверяют все
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Здесь вроде недавно в Испании госпрограмму допинговую раскрыли. Испанцам доверяем?
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"Они делают то, что всегда делали некоторые международные федерации – тестируют тех звездных спортсменов, которых нужно, и получают результаты, которые им нужны." видимо про тех кто на ТИ.
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это база
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То ли дело норвежские астматики - тихо добавил норвежский журналист - они всегда вне подозрений, так как допинг им официально прописывают врачи по временным терапевтическим исключениям исключительно для здоровья.
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Зато все дружно доверяют норвежским астматикам!!! 🤣🤣🤣
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не астматикам рассказывать про допинг. у меня астма и я знаю что такое задыхаться от нее. не на лыжах бегать , а на 4 этаж не подняться по леснице без адской отдышки.
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Вашими голубками просто никто так тесно и плотно не занимался. Если занялись бы, то думаю немало бы интересного нашли бы.
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Кристально астмачестный нарисовался
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РУСАДА горой стоит за норвежский биатлон!
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Ответ XXXVI
Здесь вроде недавно в Испании госпрограмму допинговую раскрыли. Испанцам доверяем?
Да и в Австралии интересные дела в их футболе.
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