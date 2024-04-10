Норвежский журналист Салтведт: «К россиянам нет доверия, когда речь идет о допинг-тестировании на их территории. Им никто не доверяет»

Норвежский журналист считает, что России нельзя доверять в вопросах антидопинга.

Ян Петтер Салтведт прокомментировал новость о том, что РУСАДА в январе-феврале пять раз тестировало на допинг Александра Большунова. В этом году Большунов является самым тестируемым спортсменом в России.

«Я замечаю, что становлюсь подозрительным. Они делают то, что всегда делали некоторые международные федерации – тестируют тех звездных спортсменов, которых нужно, и получают результаты, которые им нужны.

К россиянам нет доверия, когда речь идет о допинг-тестировании на их собственной территории.

Они даже не пытаются сделать вид, что после Сочи и всего, что там произошло, что-то изменилось. Не случайно они до сих пор не соответствуют кодексу WADA. Никто им не доверяет», – написал Салтведт в своей колонке.

Большунов – самый тестируемый на допинг спортсмен в России. В 2024 году РУСАДА проверяло его 5 раз