Девятьяров о критериях допуска МОК: «Такие условия поставили, что ты должен Родину продать. Надо было сразу сказать «нет», это неуважение к себе»

Михаил Девятьяров высказался об условиях МОК для допуска российских спортсменов.

«Такие условия поставили, что ты должен Родину продать. Надо было сразу сказать «нет», и все. Это неуважение к себе. Собираемся сделать Игры дружбы, так и там нас затюкали. Значит, ревнуют.

Когда в Лос-Анджелес не поехали, провели Игры доброй воли, и ничего, все хорошо было. Если закусили удила, надо до конца. Если мы сейчас остановимся, что будет?

Я думаю, им без нас скучно. Россиян нет, поэтому они призовые получают больше – для кого-то это нормально, а для сильных спортсменов... Они скучают по нашим спортсменам, им нужно, чтобы была настоящая конкуренция.

У нас такая сильная скамейка, что каждый раз кто-то новенький появляется – не дают скучать. Наше поколение друг друга уважают. Новое поколение тоже общается, сильнейшие спортсмены говорят: «Мы вас ждем», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.