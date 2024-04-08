Девятьяров о критериях допуска МОК: «Такие условия поставили, что ты должен Родину продать. Надо было сразу сказать «нет», это неуважение к себе»

Теги МОК Михаил Девятьяров-старший Париж-2024 Игры дружбы Лыжи

Михаил Девятьяров высказался об условиях МОК для допуска российских спортсменов.

«Такие условия поставили, что ты должен Родину продать. Надо было сразу сказать «нет», и все. Это неуважение к себе. Собираемся сделать Игры дружбы, так и там нас затюкали. Значит, ревнуют.

Когда в Лос-Анджелес не поехали, провели Игры доброй воли, и ничего, все хорошо было. Если закусили удила, надо до конца. Если мы сейчас остановимся, что будет?

Я думаю, им без нас скучно. Россиян нет, поэтому они призовые получают больше – для кого-то это нормально, а для сильных спортсменов... Они скучают по нашим спортсменам, им нужно, чтобы была настоящая конкуренция.

У нас такая сильная скамейка, что каждый раз кто-то новенький появляется – не дают скучать. Наше поколение друг друга уважают. Новое поколение тоже общается, сильнейшие спортсмены говорят: «Мы вас ждем», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам. 

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1 комментарий
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еще один - не надо путать Родину с шойгами, миллерами золотовыми ...., и никто в мире не скучает без сборной РФ не смешите все соревнуются спокойно без нас это мы на каждом углу сами себя убеждаем что скучают - не с к у ч а ю т .
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