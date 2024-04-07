Савелий Коростелев: «Гонка в гору – это нереально тяжело. Моментами было желание просто остановиться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Савелий Коростелев прокомментировал свою победу в масс-старте в гору в финале КР.

«Шампанское готовили заранее. Нереально тяжело. Тут невозможно идти одним темпом. Я моментами дергал, но это все равно тяжело.

И когда тебе кричат “пять минут поработай”, а у тебя мышцы уже не работают – большие вопросы, доедешь ты или нет.

У меня моментами было желание просто остановиться. И только когда Саша (Большунов) начал ловить просвет, я понял, что мне нельзя останавливаться.

Насколько это тяжело? Это не описать. Это надо почувствовать», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

2 комментария
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Молодец
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"Это не описать. Это надо почувствовать." - хорошо сказал. Молодец что нашёл силы идти до конца. Теперь в брызгах шампанского!
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