Савелий Коростелев: «Гонка в гору – это нереально тяжело. Моментами было желание просто остановиться»

Савелий Коростелев прокомментировал свою победу в масс-старте в гору в финале КР.

«Шампанское готовили заранее. Нереально тяжело. Тут невозможно идти одним темпом. Я моментами дергал, но это все равно тяжело.

И когда тебе кричат “пять минут поработай”, а у тебя мышцы уже не работают – большие вопросы, доедешь ты или нет.

У меня моментами было желание просто остановиться. И только когда Саша (Большунов) начал ловить просвет, я понял, что мне нельзя останавливаться.

Насколько это тяжело? Это не описать. Это надо почувствовать», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».