Степанова о масс-старте в гору: «Главное правило, которое мне все советовали – не смотреть наверх. Я один раз посмотрела и пожалела об этом»

Вероника Степанова поделилась впечатлениями от масс-старта в гору в финале КР.

Победу одержала Алина Пеклецова, заняла второе место, Анастасия Кулешова – третье.

– После финиша Анастасия Кулешова сказала, что Альпе Чермис гораздо легче. Мы все любим украшать. Мне кажется, гора в Кировске удалась, она была настоящим испытанием, было непросто.

Алина Пеклецова задала отличный темп. Главное правило, которое мне все советовали, – не смотреть наверх. Я один раз посмотрела и пожалела об этом.

– Какая тактика была?

– Задача была втянуться с самого старта. В парке много узких участков, хотела пойти первой, чтобы не было лишних завалов, поломок палок. Везде поддерживали и подсказывали болельщики.

Местами трасса была очень крутой, хотелось перейти на «елочку», чуть ли не на «лесенку». Такого долгожданного финиша у меня еще не было.

Я смотрела под ноги, не поднимать голову – это самое основное. Год назад у нас здесь проходил финал Кубка России.

Как говорил один исторический деятель: «Других писателей для вас нет». Других победителей у нас для вас нет, – сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».