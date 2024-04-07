«Никакой тактики у меня не было. Думала: если получится дотерпеть, то дотерплю, а если нет, то что поделаешь». Пеклецова о победе в масс-старте в гору

Алина Пеклецова прокомментировала свою победу в масс-старте в гору.

«Я пока не понимаю вообще. Просто половину горы начала работать, вторую половину – терпеть, Особенно когда едешь и не знаешь, где финиш. Все тебе кричат: терпи. А тут еще подъем, потом еще подъем. Это вообще просто... Там всего в 30 секундах были девочки, я... У меня слов нет пока.

Первую часть девочки решили не форсировать, поэтому мы спокойно прошли группой. И я понимала, что нужно на горе выходить и начинать работать. Я очень рада, потому что этот год для меня был богат на вторые и третьи места, это первая для меня золотая медаль на Кубке России.

Это было очень тяжело. Если честно, то никакой тактики у меня не было. Я поехала с самого начала подъема и думала: если получится дотерпеть, то дотерплю, а если нет, то что поделаешь», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».