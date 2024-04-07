Бородавко об идее пригласить норвежцев на турниры в Россию: «Это навязчивая идея. Даже не стоит об этом задумываться»

Юрий Бородавк оценил идею пригласить норвежцев на турниры в Россию.

— Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предлагал идею матчевой встречи с норвежскими лыжниками. Реально ли провести такое соревнование с норвежцами?

— Это навязчивая идея. Мы же видим, что говорят норвежцы о нас. При этом сами норвежские спортсмены ничего не решают, ими управляют политики, рекомендуют им то или иное действие или заявление. Я думаю, что такая матчевая встреча с норвежцами не предвидится, она невозможна в ближайшее время. Даже не стоит об этом задумываться, – рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам.