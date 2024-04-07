Бородавко об идее пригласить норвежцев на турниры в Россию: «Это навязчивая идея. Даже не стоит об этом задумываться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Лыжи

Юрий Бородавк оценил идею пригласить норвежцев на турниры в Россию.

— Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предлагал идею матчевой встречи с норвежскими лыжниками. Реально ли провести такое соревнование с норвежцами?

— Это навязчивая идея. Мы же видим, что говорят норвежцы о нас. При этом сами норвежские спортсмены ничего не решают, ими управляют политики, рекомендуют им то или иное действие или заявление. Я думаю, что такая матчевая встреча с норвежцами не предвидится, она невозможна в ближайшее время. Даже не стоит об этом задумываться, – рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

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4 комментария
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Удивительные идеи конечно приходят в головы наших политиков. Буднично хочется сказать про параллельную реальность, но уже как-то совсем не весело...
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Возраст почтенный, мысли здравые, уважение!
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Кто-то в лыжах норвежцев во чтобы-то ни стало мечтает обыграть, кто-то в хоккее- канадцев. Ждем расширения , нет предела мечтаний.
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А наши спортсмены сами все решают.)
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