Алексей Червоткин: «Претензий к сервису нет, но есть претензии к лыжам – очень плохое держание, приходилось много скакать и тратить на это силы»

Алексей Червоткин прокомментировал 3-е место в «разделке» в финале Кубка России.

Гонку выиграл .

– Сегодня можно было обыграть такого Большунова?

– Обыгрывать возможно. Но... Говоришь‑говоришь об этом, но не получается это сделать. Либо рядом, либо с таким проигрышем.

Нет, претензий к сервису нет, но есть претензии к лыжам – очень плохое держание, приходилось много скакать и тратить на это силы вместо того, чтобы отрабатывать участки. Когда ты выходишь из подъема, у тебя нет комфортного толчка, ты пляшешь и от этого сильнее устаешь.

– Вы уже поговорили об этом с сервисменами?

– На данный бегаю, к сожалению, на чем есть. Повторюсь, это не по отношению к работе ребят. К сожалению, сам инвентарь подводит.

– 14 апреля в Мончегорске пройдет марафон на 70 км. Побежите?

– Крайний старт сезона – гора, потом я заканчиваю сезон. И 70 км – много и не совсем удобно для меня расположено. Плюс надо заниматься здоровьем, – сказал лыжник.