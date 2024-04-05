Елизавета Пантрина: «Для меня гонка в гору будет первой в карьере, так что я даже и не представляю, как это будет проходить»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Елизавета Пантрина прокомментировала 3-е место в «разделке» в финале Кубка России.

«Хорошие впечатления от гонки. Стартовала с запасом, не стала бросаться, разложилась по гонке достаточно хорошо, смогла добавить и получился третий результат, чему я довольна и рада.

Рада, что у нас финал проходит именно в Кировске, тут еще настоящая зима, трасса хорошая, горы, природа, солнце. Отличные условия, комплекс мне очень нравится, хотелось, чтобы тут и в дальнейшем проводили этапы Кубка.

Для меня гонка в гору будет первой в карьере, так что я даже и не представляю, как это будет проходить. Очень интересно, жду с нетерпением старта гонки. Специально не готовилась, просто тренируюсь в стандартном своем режиме к гонке. Посмотрим, какое у меня будет самочувствие в этой гонке, заранее ничего загадывать не буду. Как получится, так и получится.

После финала Кубка России я поеду в Апатиты, там побегу марафон, закачусь, потом домой отдыхать, восстанавливаться, УМО проходить. Еще очень долго до завершения сезона», – сказала лыжница.

1 комментарий
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Ну хоть кто-то сказал, что марафон побежит. А то ощущение, будто после горы все заканчивают.
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