Большунов о непопадании в финал спринта: «Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. Перегрузил чуть-чуть организм»

Большунов объяснил, почему не смог выйти в финал конькового спринта в Кировске.

Спринт свободным стилем прошел в рамках финала Кубка России. Победу одержал Сергей Ардашев, Большунов выбыл в полуфинале.

– Что помешало выйти в финал? Все от вас этого ждут.

– Дождутся, ха-ха. Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. На чемпионате России с болезнью бежал, сказывается это.

Видимо, перегрузил чуть‑чуть организм. В прологе на отметке 600 метров был вроде бы 60-м, хотя бежал в полную силу, но ничего не мог сделать, а дальше было получше.

Посмотрим, если дальше будет лучше, будет хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии – это нормально, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.