Большунов о непопадании в финал спринта: «Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. Перегрузил чуть-чуть организм»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Большунов объяснил, почему не смог выйти в финал конькового спринта в Кировске.

Спринт свободным стилем прошел в рамках финала Кубка России. Победу одержал Сергей Ардашев, Большунов выбыл в полуфинале.

– Что помешало выйти в финал? Все от вас этого ждут.

– Дождутся, ха-ха. Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. На чемпионате России с болезнью бежал, сказывается это.

Видимо, перегрузил чуть‑чуть организм. В прологе на отметке 600 метров был вроде бы 60-м, хотя бежал в полную силу, но ничего не мог сделать, а дальше было получше.

Посмотрим, если дальше будет лучше, будет хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии – это нормально, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

6 комментариев
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Ну, собственно, даже Большунов не может весь сезон на пике быть
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Парень и так на все старты выходит, ни одного пропуска не было. Верен своему любимому делу. )) Ждём на следующих гонках. Неделька будет очень интересной.
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Живой человек, здоровья!
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Ответ Andrei Andreev
Закат карьеры
Какой закат, ему ещё бегать на олимпиаде, главное войти в норму после болезни, больной бегал на чемпионате России , надо было пропустить , Терентьев до сих пор не в форме , болезнь при таких нагрузках сказывается сильно, да еще эта травма позвоночника у Сан Саныча, полагаю на следующей гонке восстановит статус
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