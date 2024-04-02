Юрий Бородавко: «Удивило, что Коростелев так много проиграл в квалификации. Не знаю причину случившегося»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Терентьев Савелий Коростелев Лыжи

Юрий Бородавко удивлен, что Савелий Коростелев не отобрался в финальные забеги.

Также квалификацию конькового спринта в финале Кубка России не прошел Александр Терентьев.

– Сегодняшний результат – это обычная форма Терентьева на данный момент?

– Это не обычная его форма, но в нынешнем сезоне – да. Мы ждали большего, был проблеск на чемпионате России, где он прекрасно пробежал эстафету.

Были надежды, что форма у Саши возвращается. Но в финале Кубка плотность очень большая, он, к сожалению, не смог попасть в тридцатку.

– Также Коростелев не преодолел квалификацию.

– Меня это удивило, так много он проиграл. Я не знаю причину случившегося, – сказал тренер российских лыжников.

2 комментария
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