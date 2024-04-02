Александр Большунов: «Самочувствия к финалу Кубка России пока не нашел, либо не полностью выздоровел. Усталость накапливается»

Александр Большунов рассказал, как чувствует себя перед финалом Кубка России.

Соревнования в формате мини-тура пройдут со 2 по 7 апреля в Кировске.

– Никакой специальной работы перед гонкой в гору не делал. Уже конец сезона, самочувствия к этим стартам пока не нашел, либо после болезни не полностью выздоровел.

Усталость накапливается, сейчас нужно сделать спокойные тренировки. Покатался, но пока еще не готов. Не знаю, может, соревнования пойдут и, надеюсь, немного поинтереснее станет.

– Задача выиграть все гонки или общий зачет?

– Задач никаких не ставлю, потому что не знаю, что ожидать от спринта и следующих гонок. Все постепенно.

– Как провели дни после чемпионата России?

– Побыл дома с семьей. Потом с Аней и Евой сюда приехали, покатались немножко.

Как девчонки? Нормально, но уже говорят, что им охота солнышка. В Москве +20, а тут -7. Снега море – надо радоваться и кататься с оптимизмом, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.