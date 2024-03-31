Вокуев и Канева выиграли Мурманский лыжный марафон на 50 км классическим стилем
Ермил Вокуев и Дарья Канева стали победителями Мурманского лыжного марафона на дистанции 50 км классическим стилем.
Мурманский лыжный марафон
50 км, классический стиль
Мужчины
1. Ермил Вокуев – 2:28.50,0
2. Лев Новиков – 31,0
3. Андрей Зародов – 4.02,0
Женщины
1. Дарья Канева – 2:54.55,0
2. Мария Козекаева – 52,0
3. Анастасия Власова – 1.43,0
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