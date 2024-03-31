Вокуев и Канева выиграли Мурманский лыжный марафон на 50 км классическим стилем

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Ермил Вокуев и Дарья Канева стали победителями Мурманского лыжного марафона на дистанции 50 км классическим стилем.

Мурманский лыжный марафон

50 км, классический стиль

Мужчины

1. Ермил Вокуев – 2:28.50,0

2. Лев Новиков – 31,0

3. Андрей Зародов – 4.02,0

Женщины

1. Дарья Канева – 2:54.55,0

2. Мария Козекаева – 52,0

3. Анастасия Власова – 1.43,0

Большунов проиграл впервые в сезоне – после 23 побед подряд! Как и кто забрал золото?

2 комментария
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Большунов почему не приехал, вот бы составил конкуренцию Вокуеву
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Это уже не классическим ходом.
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