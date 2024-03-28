Елена Вяльбе: «Чемпионат России прошел на хорошем уровне. Отрадно, что на каждой дистанции шла серьезная борьба»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Елена Вяльбе Сергей Устюгов Ермил Вокуев Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Елена Вяльбе оценила, как прошел чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке.

– Чемпионат прошел на хорошем уровне, хотя, к сожалению, две последние гонки – на 30 километров у женщин и 50 у мужчин – мы не смогли провести в связи с отменой соревнований по понятным причинам. Отрадно, что на каждой дистанции шла серьезная борьба.

– На этот раз даже такому явному фавориту, как Большунов, нелегко достались победы и в спринте, и в скиатлоне, в котором он выиграл лишь 0,11 секунды у Алексея Червоткина.

– Саша болел перед чемпионатом, и я поначалу очень переживала, что он вышел на старт. Но такой уж у него характер. Это человек, который трудится на тренировках для того, чтобы соревноваться, и всегда делает все, чтобы добиться победы.

Он целиком и полностью посвятил себя спорту и на лыжне не думает ни о чем, кроме первого места. И неважно, какого уровня соревнования.

– Порой кажется, что Александр выступает даже сильнее, чем в олимпийском сезоне?

– Об этом сложно судить. Все-таки мы не встречаемся сейчас на лыжне с основными конкурентами.

– Помимо Большунова, порадовал ли кто-то из лыжников в подходящем к концу сезоне вас, как главного тренера?

– Безусловно, многих, а не только меня, радует 20-летний Савелий Коростелев. Отмечу также многоопытного Сергея Устюгова, который, несмотря на болячки, упорно тренировался индивидуально и старался составлять конкуренцию лидерам.

– И в итоге завоевал в Малиновке бронзовую медаль в спринте. Не удивил ли Червоткин, прибавивший как финишер?

– Ничуть. Когда у Леши хорошее состояние, спринт «классикой» он точно может бегать. Тем более, что сейчас у нас явных спринтеров не видно. 

Ермил Вокуев впечатлил победой в разделке на 10 километров, тем более, что именно в ней Большунов оказался только на 9-м месте, а не на привычном первом. Что думаете об успехе спортсмена, который известен прежде всего как марафонец?

– Вокуев не новая для нас фамилия. Ермил был в сборной, но потом отказался работать в ее составе. Тренируется с командой Республики Коми, которая с ним в составе «заехала» на Спартакиаде на второе место.

А на чемпионате Вокуев, помимо золота в разделке, выиграл серебро в командном спринте вместе с Ильей Семиковым, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

2 комментария
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Почему Вяльбе начала хвалить Устюгова? Обычно она была недовольна даже более высокими результатами, чем он показал.
У меня гипотеза только одна - Вяльбе знает подробности конфликта Устюгова с руководством лыжных гонок ХМАО и в нем поддерживает первого
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