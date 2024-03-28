Елена Вяльбе: «Чемпионат России прошел на хорошем уровне. Отрадно, что на каждой дистанции шла серьезная борьба»

Елена Вяльбе оценила, как прошел чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке.

– Чемпионат прошел на хорошем уровне, хотя, к сожалению, две последние гонки – на 30 километров у женщин и 50 у мужчин – мы не смогли провести в связи с отменой соревнований по понятным причинам. Отрадно, что на каждой дистанции шла серьезная борьба.

– На этот раз даже такому явному фавориту, как Большунов, нелегко достались победы и в спринте, и в скиатлоне, в котором он выиграл лишь 0,11 секунды у Алексея Червоткина.

– Саша болел перед чемпионатом, и я поначалу очень переживала, что он вышел на старт. Но такой уж у него характер. Это человек, который трудится на тренировках для того, чтобы соревноваться, и всегда делает все, чтобы добиться победы.

Он целиком и полностью посвятил себя спорту и на лыжне не думает ни о чем, кроме первого места. И неважно, какого уровня соревнования.

– Порой кажется, что выступает даже сильнее, чем в олимпийском сезоне?

– Об этом сложно судить. Все-таки мы не встречаемся сейчас на лыжне с основными конкурентами.

– Помимо Большунова, порадовал ли кто-то из лыжников в подходящем к концу сезоне вас, как главного тренера?

– Безусловно, многих, а не только меня, радует 20-летний . Отмечу также многоопытного , который, несмотря на болячки, упорно тренировался индивидуально и старался составлять конкуренцию лидерам.

– И в итоге завоевал в Малиновке бронзовую медаль в спринте. Не удивил ли Червоткин, прибавивший как финишер?

– Ничуть. Когда у Леши хорошее состояние, спринт «классикой» он точно может бегать. Тем более, что сейчас у нас явных спринтеров не видно.

– впечатлил победой в разделке на 10 километров, тем более, что именно в ней Большунов оказался только на 9-м месте, а не на привычном первом. Что думаете об успехе спортсмена, который известен прежде всего как марафонец?

– Вокуев не новая для нас фамилия. Ермил был в сборной, но потом отказался работать в ее составе. Тренируется с командой Республики Коми, которая с ним в составе «заехала» на Спартакиаде на второе место.

А на чемпионате Вокуев, помимо золота в разделке, выиграл серебро в командном спринте вместе с Ильей Семиковым, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.