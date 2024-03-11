Лыжник Жуль о Кубке мира: «Там какой-то цирк творится. Общий уровень упал, такое чувство, что они расслабились»

Российский лыжник Дмитрий Жуль рассказал об отношении к международным стартам.

– Кубок мира включаешь?

– Да, я включал первое время. Мне было интересно посмотреть, как там проходят старты. Потом я понял, что там какой-то цирк творится. Тот же Клэбо забил на Кубок мира. У меня такое чувство.

Там ребята, которые раньше сидели во втором десятке, начали неплохо смотреться, но с профессиональной точки зрения они не выросли сильно за этот год. Скорее всего, общий уровень упал. Это лично мое мнение. Возможно, я ошибаюсь, но такое чувство, что они расслабились. Поэтому я перестал смотреть гонки.

– Расслабились по своим каким-то причинам, или серьезные россияне перестали их подначивать, навязывая борьбу?

– Мне кажется, что второе. Тот же Александр (Большунов), когда выходил на старт — был виден его настрой. Он многих этим напрягал. Он мог не сидеть до финиша, а выходить и убегать заранее. Сейчас мы видим, что все сидят до финиша, например, в тех же эстафетах приезжают 15 команд, все идут пешком. Это не то. Это убивает интерес к спорту.

Серьезно отношение к стартам у российских спортсменов, возможно, заводило иностранцев, мотивировало их на работу в гонках. Сейчас, к сожалению, я такого не вижу, – сказал Жуль.