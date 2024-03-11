Лыжник Жуль о Кубке мира: «Там какой-то цирк творится. Общий уровень упал, такое чувство, что они расслабились»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Жуль Лыжи

Российский лыжник Дмитрий Жуль рассказал об отношении к международным стартам.

– Кубок мира включаешь?

– Да, я включал первое время. Мне было интересно посмотреть, как там проходят старты. Потом я понял, что там какой-то цирк творится. Тот же Клэбо забил на Кубок мира. У меня такое чувство.

Там ребята, которые раньше сидели во втором десятке, начали неплохо смотреться, но с профессиональной точки зрения они не выросли сильно за этот год. Скорее всего, общий уровень упал. Это лично мое мнение. Возможно, я ошибаюсь, но такое чувство, что они расслабились. Поэтому я перестал смотреть гонки.

– Расслабились по своим каким-то причинам, или серьезные россияне перестали их подначивать, навязывая борьбу?

– Мне кажется, что второе. Тот же Александр (Большунов), когда выходил на старт — был виден его настрой. Он многих этим напрягал. Он мог не сидеть до финиша, а выходить и убегать заранее. Сейчас мы видим, что все сидят до финиша, например, в тех же эстафетах приезжают 15 команд, все идут пешком. Это не то. Это убивает интерес к спорту.

Серьезно отношение к стартам у российских спортсменов, возможно, заводило иностранцев, мотивировало их на работу в гонках. Сейчас, к сожалению, я такого не вижу, – сказал Жуль. 

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22 комментария
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По заголовку я решил, что это француз....
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+18
Забыл добавить, что на коленях приползут звать нас обратно.
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+15
Уверен, его бывшие тоже глубоко несчастны
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Другое дело спартакиада
+17
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+13
Чем известен этот Жуль, раз корреспонденты берут у него интервью ?
+9
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+8
что это за пассажир? зачем мнение какого-то статиста всем знать? погуглите, что пассажир выиграл, ничего. обычный лыжник-любитель.
+9
-2
+7
Ответ Ваня Аналитик
могли бы и нам показать пару этапов для сравнения, не думаю, что уж очень дорого...
Гонки Кубка Мира лыжников показывают на канале Матч Арена, если ничего не путаю
+3
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+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Чем известен этот Жуль, раз корреспонденты берут у него интервью ?
как лыжник нулевой, а лицо смазливое, журналисты любят таких в самых разных сферах , чаще берут у внешности, чем у профессионалов
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Ответ bolt_thrower
С другой стороны интереснее же стало: теперь не 3 топовые сборные претендуют на медали, а 10
В каком это месте?
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Ответ evgeniy
Комментарий скрыт
Большунов за 2.09 холменколенский марафон пробегал
Клебо 2.06 и это без фтора
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Жулько!!!!
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Боже мой, кому этот международный лыжный спорт интересен после легализации астматиков. Ясно, что ингаляции противоастматическими аэрозолями дают серьезное преимущество, и это легализованный допинг. Отгородились от этих жуликов? Ну и очень хорошо. Развивайте свои старты, и сами не уподобляйтесь норвежским и прочим мошенникам.
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я думал это француз Жув) поэтому и заглянул
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Здесь Андрей в первую очередь надо учитывать рельеф трассы. А все другое многое -вторично. Да и сравнивать внутренние соревнования , где бегут и перворазрядники, с элитой мирового спорта нет смысла.
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Сельский шут выскочил
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Ответ Андрей Попов
Только результаты говорят об обратном... Он бы сравнил время прохождения на кубке мира и на Спартакиаде для начала, а потом делал выводы.
🤣🤣🤣
Ну ты и знаток
0
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могли бы и нам показать пару этапов для сравнения, не думаю, что уж очень дорого...
+1
-1
0
Только результаты говорят об обратном... Он бы сравнил время прохождения на кубке мира и на Спартакиаде для начала, а потом делал выводы.
+5
-5
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