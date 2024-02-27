Всеволод Соловьев: «Если бы наши лыжники выступали на Кубке мира, ничего бы не изменилось. Были бы в топ-8 семь норвежцев и Большунов»

Комментатор Всеволод Соловьев не считает Кубок мира по лыжам скучным без россиян.

– Ты согласен, что лыжный мира без россиян стал скучным?

– Категорически не согласен. Да, в этом сезоне почти все гонки у мужчин выиграли норвежцы, но это разные норвежцы! В первых восьми гонках было семь разных победителей. Плюс выигрывали французы, на пьедестале стояли чех, австриец... Разнообразие присутствует.

Если бы наши выступали, на мой взгляд, кардинально бы ничего не изменилось. Ну, были бы в топ-8 семь норвежцев и . Саша тоже на европейском быстром снегу все подряд бы не выигрывал. Спринты, скорее всего, так же забирал бы , а из дистанционных гонок Саша выигрывал бы, ну, скажем, половину. Конечно, нашим болельщикам так было бы интересней. Но разве глобально это бы изменило сами соревнования?

– Что скажешь про ? Она смогла бы вклиниться в борьбу за награды Кубка мира?

– Было бы очень интересно посмотреть. У Вероники на взрослом уровне пока было минимум гонок, даже сложно судить. Но думаю, с высокой долей вероятности Степанова боролась бы за награды как минимум в своих коронных коньковых дисциплинах. Не факт, что обгоняла бы Джессику Диггинс, американка тоже тяготеет к коротким дистанциям свободным стилем. Но составила бы ей конкуренцию.

– Сколько российские лыжи смогут безболезненно существовать в режиме изоляции? Ведь понятно, что уровень рано или поздно начнет падать.

– Трудно сказать, потому что это зависит от многих факторов. Если будет такой же насыщенный календарь, призовые, внимание медиа – то довольно долго. По сути, сейчас реально потерял финансово из наших спортсменов только Большунов. Остальные скорее выиграли, и уж развитие внутреннего спорта сейчас точно в плюсе.

я думаю, что наши лыжники плюс-минус на том же уровне, что и были до Олимпийских игр в Пекине. О деградации речи нет, – уверен Соловьев.

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