Почетный президент ОКР Жуков: «Сочи уже сегодня готов принять Олимпийские игры»

Александр Жуков заявил, что Сочи готов принять Олимпиаду прямо сейчас.

7 февраля исполняется 10 лет со дня открытия зимних Игр-2014.

«Сочи уже сегодня готов принять Олимпийские игры», – сказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР).

«Десять лет прошло с открытия Олимпийских игр, а как будто только вчера. До сих пор ощущение праздника. Была проведена огромная работа. Мало кто верил, что Сочи сможет провести зимнюю Олимпиаду.

Но фантазия реализовалась – это было чудо. Они были лучшими в истории. Осталось колоссальное наследие, великолепнее спортивные сооружения. Выросли новое поколение спортсменов, которые пришли благодаря победам наших атлетов.

Развились сноуборд, шорт-трек, фигурное катание. Появилось столько звезд! Сочи дал огромный толчок детско-юношескому спорту. Со всех точек зрения это настоящий праздник», – добавил Жуков.

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