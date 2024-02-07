Почетный президент ОКР Жуков: «Сочи уже сегодня готов принять Олимпийские игры»

Теги Сочи-2014 Александр Жуков ОКР Лыжи

Александр Жуков заявил, что Сочи готов принять Олимпиаду прямо сейчас.

7 февраля исполняется 10 лет со дня открытия зимних Игр-2014. 

«Сочи уже сегодня готов принять Олимпийские игры», – сказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР). 

«Десять лет прошло с открытия Олимпийских игр, а как будто только вчера. До сих пор ощущение праздника. Была проведена огромная работа. Мало кто верил, что Сочи сможет провести зимнюю Олимпиаду.

Но фантазия реализовалась – это было чудо. Они были лучшими в истории. Осталось колоссальное наследие, великолепнее спортивные сооружения. Выросли новое поколение спортсменов, которые пришли благодаря победам наших атлетов.

Развились сноуборд, шорт-трек, фигурное катание. Появилось столько звезд! Сочи дал огромный толчок детско-юношескому спорту. Со всех точек зрения это настоящий праздник», – добавил Жуков. 

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24 комментария
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Ещё один, нарисовался🤷‍♂️сколько их сегодня будет?
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А для какой цели? У вас же кругом враги и недружественные страны! Не надо нам никаких ОИ, приедут ещё амэриканцы всякие и нэмэцкие фошизды, все кусты пообсыкают да в подъездах нагадят по конспектам Обэмы. Лампочки выкрутят и с собой увезут, как Бидон. Ну не хватает людям света в США!
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Так пусть хоть Спартакиаду примет) Что-то не видно там соревнований
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Да кто ж вам их теперь даст в ближайшие лет 50 , после ваших олимпиад какая-то хня начинается
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Ответ bukvoed33
Ещё один, нарисовался🤷‍♂️сколько их сегодня будет?
Это чинуши еще, тренеры и спортсмены еще должны высказаться, потом какие-нибудь Бузовы
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Подождите. Путин только что "заявил о деградации олимпийского движения".
А некто Жуков говорит, что Сочи готов принять Олимпиаду прямо сейчас. Нестыковочка. Тщательнее надо, ребята.
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Прям ладони вспотели от мысли, снова бюджет попилить.
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Готов или не готов, но кто тебе их даст.
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.... не мешки ворочать
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Хоть одно правительство в мире так будет вспоминать Олимпиаду через десять лет, как это делают у нас?
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Саш, уже забыл как с бледным видом извинялся в МОК за хулиганство 2014 года?
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Такое ощущение, что мужчина отсутствовал последние время.
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Что значит - готов?
Дыру в стене заделали?
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у байдена появился серьёзный конкурент...
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Питерские гопники по-прежнему считают что в предвыборной компании есть какой-то смысл, милота какая....
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Лефортово давно готова принять Жукова, одного из коррупционеров системы функционирующей в нашей стране уже четверть века. Расследованиях его преступной деятельности есть в сети
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Вроде до выходных ещё 3 дня, но некоторые уже приняли....
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АХАХААХА
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Жуков: "Сочи готов принять еще одну Олимпиаду, готовы вложиться в бюджет 10-летней давности."
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Отличная идея нужно найти еще $50 миллиардов долларов для зимней олимпиады в субтропиках.
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Италия- ОИ26 все-равно переплюнет всех. У них в этом году сдача бобслейной трассы, а её ещё в природе не существует
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Без гендерно нейтральных туалетов нещитово
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Ответ bukvoed33
Ещё один, нарисовался🤷‍♂️сколько их сегодня будет?
Надеюсь это последний)
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А что ураган уже закончился?))
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