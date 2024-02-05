«Путин произвел фантастическое впечатление. Если и оставались сомневающиеся – они повернулись в сторону России». Аникина о выборе Сочи столицей Игр-2014

Теги Сочи-2014 Владимир Путин МОК Елена Аникина Лыжи

Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.

Аникина была одним из лидеров заявочной кампании Сочи-2014. Путин прилетел на сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале в 2007 году, в ходе которой Сочи выиграл в конкурсе на проведение Игр-2014.

«Всех деталей не знаю, но слышала, что многие люди отговаривали его от поездки. Не было никаких гарантий, что мы победим. А зачем в таком случае президенту ехать на другой край света?

Но Владимир Владимирович реально так любил Сочи (и любит до сих пор) и так хотел, чтобы мы получили эту Олимпиаду. И безусловно, понимал, что его присутствие поднимет заявку Сочи на другой уровень.

Тут еще очень важно было правильно организовать визит. У президента страны протокол, служба безопасности, определенные жесткие правила. Была проведена большая работа, чтобы объяснить: в МОК свои правила. МОК – это действительно олимпийская семья, там нет простых людей, все важные, при этом никто не ходит с охраной. И если мы встанем на путь «сюда нельзя, туда не ходить» – это сразу станет огромным минусом.

Уже после нас была история с президентом США Бараком Обамой, когда Чикаго претендовал на Игры-2016. Членов МОК долго держали в автобусе в аэропорту, потому что должен был приземлиться самолет президента США. И потом было много различных ограничений везде, где появлялся господин Обама. В итоге при голосовании Чикаго первым вылетел из списка претендентов.

Владимир Владимирович в Гватемале произвел фантастическое впечатление. Ходил без охраны, ну или, может, в сопровождении одного человека, который был почти незаметен. Появлялся вместе со всеми на открытых мероприятиях.

Был невероятно подготовлен: например, подходит член МОК, а он его не только знает по имени, но и может сказать «помню-помню ваше прекрасное выступление в таком-то году». Это был фурор. Сфотографироваться к президенту выстраивались огромные очереди. Если и оставались на тот момент сомневающиеся – они точно повернулись в сторону России», – рассказала Аникина.

Как Сочи получил Олимпиаду, когда в это никто не верил? Детальный рассказ изнутри

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35 комментариев
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Если Путин ходил по Гватемале без охраны, а в России для его проезда закрывают огромные части миллионных городов, то следует ли понимать, что в Гватемале безопасней, чем в России?
Или гватемальский народ ему элементарно ближе?
+110
-3
+107
Помню как наш великий Президент обещал не переписывать Конституцию под себя,и ни в коем случае не поднимать пенсионный возраст.
Если и оставались сомневающиеся в его словах,то теперь все они повернулись в его сторону.
Он один такой во всей вселенной - настоящий пацан,который всегда держит свое слово!
Если не он,то кто?
+72
-6
+66
да,да. Ходил без охраны... В Гватемале... Мы конечно в это поверли.))) А ним у него над головой тогда уже горел или он загорелся позже?)))
+44
-3
+41
Ответ Maturmalai
Если Путин ходил по Гватемале без охраны, а в России для его проезда закрывают огромные части миллионных городов, то следует ли понимать, что в Гватемале безопасней, чем в России? Или гватемальский народ ему элементарно ближе?
Просто в Гватемале он классический "Неуловимый Джо", из не менее классического анекдота.
+40
-1
+39
Владимир Путин молодеееец, политик, лидер и бореееец!
+43
-6
+37
Если кажется, что он ходит без охраны, значит вообще все вокруг из охраны
+32
0
+32
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Так называемый "референдум о поправках в конституцию" с нарушением всего, что только можно забыть трудно.
+28
0
+28
Ответ Eduard Rastryopin
Помню как наш великий Президент обещал не переписывать Конституцию под себя,и ни в коем случае не поднимать пенсионный возраст. Если и оставались сомневающиеся в его словах,то теперь все они повернулись в его сторону. Он один такой во всей вселенной - настоящий пацан,который всегда держит свое слово! Если не он,то кто?
Но-но! Не наговаривайте на нашего Царя, это все было по письмам трудящихся!
+24
-3
+21
Эх, было время. Олимпиада, ЧМ 2018.
А теперь только спартакиады и игры брикс сами с собой.
+15
-1
+14
Конкурс "Кто глубже" перешел в наиболее активную фазу :)
+15
-1
+14
Это было в 2007 году. Второй президентский срок. Совсем другой политический и экономический ландшафт.
+12
0
+12
А потом спустился в бункер
+12
-1
+11
Сейчас-то конечно, скажем так нетактично, говорить кто его тогда охранял. Ведь сейчас эти люди губернаторы, главы ведомств и министерств. Короче, уважаемые люди, илитка
+12
-1
+11
То олимпиаду в свою страну, то олимпиаду без своей страны. Разноплановая личность...
+12
-2
+10
Ответ Maturmalai
Если Путин ходил по Гватемале без охраны, а в России для его проезда закрывают огромные части миллионных городов, то следует ли понимать, что в Гватемале безопасней, чем в России? Или гватемальский народ ему элементарно ближе?
Гватемальцы в свое время помогали бороться с печенегами и половцами. Знать надо
+11
-1
+10
Ответ Юркин Клоп
Владимир Путин молодеееец, политик, лидер и бореееец!
😁😁😁
+10
-1
+9
Если и были сомневающиеся, то смс от банка быстро исправили ситуацию
+9
0
+9
Вот это пинг!
+8
-1
+7
Ответ Дэн Селедкин
К чему бы это?... А... Десятилетний юбилей ОИ в Сочи!!! Действительно был праздник!
Просто предвыборная кампания началась.
+8
-1
+7
Большего позора Олимпийская история еще не знала
+11
-5
+6
зато в сартир с семью охранниками ходит
+7
-3
+4
Ответ В поисках смысла
Эх, было время. Олимпиада, ЧМ 2018. А теперь только спартакиады и игры брикс сами с собой.
скоро будет Олимпиады Союзного Государства, причём и Зимняя и Летняя)))
+3
0
+3
Ответ Юркин Клоп
Владимир Путин молодеееец, политик, лидер и бореееец!
мне ещё про "систему град" нравится))
+3
0
+3
выборы, выборы!...)
+2
0
+2
Ответ Дэн Селедкин
К чему бы это?... А... Десятилетний юбилей ОИ в Сочи!!! Действительно был праздник!
Особенно в хоккее.
+2
-1
+1
Ответ Юркин Клоп
Такого не слыхал, теперь не знаю, как это расслышать теперь 😅
Как можно классику не знать?)
+1
0
+1
Живой пример, когда ничтожеству сделали образ героя.Обычный культ личности, ужас, что такое в 21 веке
+2
-2
0
Ответ Maturmalai
Если Путин ходил по Гватемале без охраны, а в России для его проезда закрывают огромные части миллионных городов, то следует ли понимать, что в Гватемале безопасней, чем в России? Или гватемальский народ ему элементарно ближе?
Охране пришлось сделать исключение для имиджа
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0
Не, ну я тоже наверное охренел бы если лично с Путиным встретился, пообщался, это не за компьютером по клавишам щёлкать) А если бы ещё машину с квартирой подарил, то наверное даже на выборы бы сходил)
+3
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Вопрос , каким местом повернулись?🤔
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