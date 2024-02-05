«Путин произвел фантастическое впечатление. Если и оставались сомневающиеся – они повернулись в сторону России». Аникина о выборе Сочи столицей Игр-2014

Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.

Аникина была одним из лидеров заявочной кампании . Путин прилетел на сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале в 2007 году, в ходе которой Сочи выиграл в конкурсе на проведение Игр-2014.

«Всех деталей не знаю, но слышала, что многие люди отговаривали его от поездки. Не было никаких гарантий, что мы победим. А зачем в таком случае президенту ехать на другой край света?

Но Владимир Владимирович реально так любил Сочи (и любит до сих пор) и так хотел, чтобы мы получили эту Олимпиаду. И безусловно, понимал, что его присутствие поднимет заявку Сочи на другой уровень.

Тут еще очень важно было правильно организовать визит. У президента страны протокол, служба безопасности, определенные жесткие правила. Была проведена большая работа, чтобы объяснить: в МОК свои правила. МОК – это действительно олимпийская семья, там нет простых людей, все важные, при этом никто не ходит с охраной. И если мы встанем на путь «сюда нельзя, туда не ходить» – это сразу станет огромным минусом.

Уже после нас была история с президентом США Бараком Обамой, когда Чикаго претендовал на Игры-2016. Членов МОК долго держали в автобусе в аэропорту, потому что должен был приземлиться самолет президента США. И потом было много различных ограничений везде, где появлялся господин Обама. В итоге при голосовании Чикаго первым вылетел из списка претендентов.

Владимир Владимирович в Гватемале произвел фантастическое впечатление. Ходил без охраны, ну или, может, в сопровождении одного человека, который был почти незаметен. Появлялся вместе со всеми на открытых мероприятиях.

Был невероятно подготовлен: например, подходит член МОК, а он его не только знает по имени, но и может сказать «помню-помню ваше прекрасное выступление в таком-то году». Это был фурор. Сфотографироваться к президенту выстраивались огромные очереди. Если и оставались на тот момент сомневающиеся – они точно повернулись в сторону России», – рассказала .

Как Сочи получил Олимпиаду, когда в это никто не верил? Детальный рассказ изнутри