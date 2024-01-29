Юлия Чепалова о Париже-2024: «То, что Вяльбе вместо поддержки отпускает реплики о предателях, боевого настроя не добавляет»

Юлия Чепалова раскритиковала Елену Вяльбе за позицию по Парижу-2024.

Вяльбе сказала: «Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать (в Париж-2024). Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны».

«Вся наша страна понимает, что спортсмен, который будет выступать под нейтральным статусом ввиду сложившихся обстоятельств — это российский спортсмен, наш герой, за которого мы болеть будем, поддерживать и радоваться его победам.

А вот то, что глава Федерации лыжных гонок России вместо поддержки отпускает подобные реплики, боевого настроя не добавляет. Нам нужны ваши победы, мы гордимся вами, готовьтесь к Олимпиаде и побеждайте. И используйте ваш шанс, особенно те, кто делает это впервые. Желаем вам удачи!

Лишь олимпийская победа в личном выступлении позволяют атлету громко заявить: «Это я победил!». Никто не может называть таких спортсменов предателями, а уж тем более те, кто в личных дисциплинах таких побед не имел», – написала трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова.

Вяльбе трижды выигрывала золото Олимпиады, но только в эстафетах.