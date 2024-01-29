Юлия Чепалова о Париже-2024: «То, что Вяльбе вместо поддержки отпускает реплики о предателях, боевого настроя не добавляет»

Теги лыжные гонки Юлия Чепалова Елена Вяльбе Париж-2024 Лыжи

Юлия Чепалова раскритиковала Елену Вяльбе за позицию по Парижу-2024.

Вяльбе сказала: «Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать (в Париж-2024). Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны».

«Вся наша страна понимает, что спортсмен, который будет выступать под нейтральным статусом ввиду сложившихся обстоятельств — это российский спортсмен, наш герой, за которого мы болеть будем, поддерживать и радоваться его победам.

А вот то, что глава Федерации лыжных гонок России вместо поддержки отпускает подобные реплики, боевого настроя не добавляет. Нам нужны ваши победы, мы гордимся вами, готовьтесь к Олимпиаде и побеждайте. И используйте ваш шанс, особенно те, кто делает это впервые. Желаем вам удачи!

Лишь олимпийская победа в личном выступлении позволяют атлету громко заявить: «Это я победил!». Никто не может называть таких спортсменов предателями, а уж тем более те, кто в личных дисциплинах таких побед не имел», – написала трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова.

Вяльбе трижды выигрывала золото Олимпиады, но только в эстафетах.

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12 комментариев
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Полностью 💯 согласен с Юлией
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После таких слов вяльбе понятно, что она нездорова. Называть молодежь врагами народа за то,что они хотят развиваться и соревноваться со сверстниками за пределами страны,это "сталинщины" в чистом виде.
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БРАВО 👏
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Ну хоть кто-то осадил Вяльбе. Да ещё и ввернув панч про личное олимпийское золото
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Ну, наконец, здравое заявление ! Надо ехать и побеждать и брать от жизни все шансы, которые она тебе даёт. Молодец, Юля!
+7
-3
+4
Ответ David Rigert
После таких слов вяльбе понятно, что она нездорова. Называть молодежь врагами народа за то,что они хотят развиваться и соревноваться со сверстниками за пределами страны,это "сталинщины" в чистом виде.
Она абсолютно здорова, это как раз самое печальное.
Вяльбе абсолютно осознанно стала частью жернов, которые перемалывают судьбы молодых спортсменов, ради денег и власти.
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Красиво сказала!!!!
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Во всём виновата Вяльбе, если бы не она, боевое настроение переливалось бы через край...
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Слова правильные, пусть даже от ЭПОшного подполковника ФСБ.
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Какое удобное время для того, чтобы разделить всех высказывающихся на людей и блюдей.
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очень люблю лыжные гонки (и сам бегаю) и всегда буду поддерживать наших спортсменов на соревнованиях. Вяльбё - съехавшая с катушек карга, паразитирующая на успехах золотого поколения и грамотной работе тренеров, лишающая наши лыжи даже минимального шанса стать самостоятельными (независимыми от гос бабла), даром что когда-то великая спортсменка

PS - красиво она подколола Вяльбё на почве личного золота ОИ🤣🤣🤣
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Ответ Донован хозяин НБА
Она абсолютно здорова, это как раз самое печальное. Вяльбе абсолютно осознанно стала частью жернов, которые перемалывают судьбы молодых спортсменов, ради денег и власти.
Про абсолютно здорова это точно ложь, вы посмотрите на неё, там как минимум ожирение
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-3
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