Михаил Девятьяров: «МОК ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпиаду»

Теги лыжные гонки МОК Михаил Девятьяров-старший Париж-2024 Лыжи

Михаил Девятьяров считает, что на условиях МОК российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду.

«Международный олимпийский комитет ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпийские игры.

Они отличаются от того, что было на Играх в Пхенчхане и Пекине, сейчас они используются для политической борьбы. Я не поддерживаю спортсменов, которые хотят туда ехать.

Российским лыжницам хватит задора, чтобы выступать на наших соревнованиях. Когда все придет в норму и нас допустят, мы не ударим в грязь лицом», – сказал олимпийский чемпион Калгари-1988, экс-тренер сборной России.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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