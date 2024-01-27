Михаил Девятьяров: «МОК ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпиаду»
Михаил Девятьяров считает, что на условиях МОК российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду.
«Международный олимпийский комитет ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпийские игры.
Они отличаются от того, что было на Играх в Пхенчхане и Пекине, сейчас они используются для политической борьбы. Я не поддерживаю спортсменов, которые хотят туда ехать.
Российским лыжницам хватит задора, чтобы выступать на наших соревнованиях. Когда все придет в норму и нас допустят, мы не ударим в грязь лицом», – сказал олимпийский чемпион Калгари-1988, экс-тренер сборной России.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр