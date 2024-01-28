Дементьев о том, сможет ли Большунов выиграть все гонки сезона: «Ему будет очень сложно это сделать, но у него есть внутренняя мотивация»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев Кубок России Александр Большунов Лыжи

Евгений Дементьев ответил на вопрос, сможет ли Большунов выиграть все гонки сезона.

В текущем сезоне Александр Большунов выиграл все 15 гонок на Кубке России.

– По силам ли Большунову победить во всех гонках в сезоне?

– Это большая интрига для всех. Интересно, насколько у него хватит выдержки. Думаю, что ему будет очень сложно это сделать, но у него есть внутренняя мотивация, хотя он о ней и не говорит.

Его сильно мотивируют возможные победы в оставшихся гонках, – сказал олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам.

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Высокий уровень конкуренции и непредсказуемость результатов делают внутрироссийские соревнования особенно интересными для истинного болельщика.
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