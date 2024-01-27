Микаэла Шиффрин о падении: «Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Очень рада, что мне не стало хуже, но сейчас очень больно»

Микаэла Шиффрин поблагодарила за поддержку после падения на Кубке мира.

Накануне американская горнолыжница потеряла равновесие после трамплина в скоростном спуске на трассе в Кортина-д’Ампеццо и влетела в оградительную сетку.

После помощи врачей Шиффрин поднялась, но не могла наступать на левую ногу. Ее отправили в больницу на вертолете.

По информации NRK, спортсменка не получила серьезных травм.

«Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Я поделюсь новой информацией, когда узнаю ее. Очень рада, что мне не стало хуже, но сейчас очень больно.

Я пропущу соревнования на этих выходных, а также в Кронплатце. Что-то кроме этого сейчас довольно сложно сказать. Нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации вместе с моей командой. Всем спасибо!» – написала Шиффрин.