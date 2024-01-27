Микаэла Шиффрин о падении: «Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Очень рада, что мне не стало хуже, но сейчас очень больно»

Теги травмы горные лыжи сборная США жен Микаэла Шиффрин Лыжи

Микаэла Шиффрин поблагодарила за поддержку после падения на Кубке мира.

Накануне американская горнолыжница потеряла равновесие после трамплина в скоростном спуске на трассе в Кортина-д’Ампеццо и влетела в оградительную сетку. 

После помощи врачей Шиффрин поднялась, но не могла наступать на левую ногу. Ее отправили в больницу на вертолете.

По информации NRK, спортсменка не получила серьезных травм. 

«Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Я поделюсь новой информацией, когда узнаю ее. Очень рада, что мне не стало хуже, но сейчас очень больно.

Я пропущу соревнования на этих выходных, а также в Кронплатце. Что-то кроме этого сейчас довольно сложно сказать. Нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации вместе с моей командой. Всем спасибо!» – написала Шиффрин. 

1 комментарий
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Будь сильной Микаэла. Здоровья тебе. Ждем твоего скорейшего возвращения. 💪💖👍.
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