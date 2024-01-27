Егор Сорин: «На Спартакиаде Ступак точно пробежит классический спринт, посмотрим насчет скиатлона и эстафет»
Егор Сорин сообщил, что Юлия Ступак выступит на Спартакиаде .
— Все (из моей группы) готовятся к Спартакиаде, все планируют выступать, в том числе Ступак и Татьяна Сорина.
— Ступак планирует бежать во всех гонках?
— Во всех гонках она точно не будет выступать. Точно пробежит классический спринт, посмотрим насчет скиатлона и эстафет. Все будет зависеть от ее состояния, – рассказал тренер сборной России.