Егор Сорин: «На Спартакиаде Ступак точно пробежит классический спринт, посмотрим насчет скиатлона и эстафет»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Спартакиада Егор Сорин Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Егор Сорин сообщил, что Юлия Ступак выступит на Спартакиаде .

— Все (из моей группы) готовятся к Спартакиаде, все планируют выступать, в том числе Ступак и Татьяна Сорина.

— Ступак планирует бежать во всех гонках?

— Во всех гонках она точно не будет выступать. Точно пробежит классический спринт, посмотрим насчет скиатлона и эстафет. Все будет зависеть от ее состояния, – рассказал тренер сборной России.

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В спринте пройдет квалификацию и пробежит четвертьфинал, первый этап на эстафете пробежит, а от скиатлона откажется 100%
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