Егор Сорин: «На Спартакиаде Ступак точно пробежит классический спринт, посмотрим насчет скиатлона и эстафет»

Егор Сорин сообщил, что Юлия Ступак выступит на Спартакиаде .

— Все (из моей группы) готовятся к Спартакиаде, все планируют выступать, в том числе и .

— Ступак планирует бежать во всех гонках?

— Во всех гонках она точно не будет выступать. Точно пробежит классический спринт, посмотрим насчет скиатлона и эстафет. Все будет зависеть от ее состояния, – рассказал тренер сборной России.