Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Феллер – 2-й, Краньец – 3-й
Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге.
Горные лыжи
Кубок мира
Шладминг, Австрия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.10,03
2. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,05
3. Жан Краньец (Словения) – 0,29
4. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 0,33
5-6. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,56
5-6. Филип Зубчич (Хорватия) – 0,56
7. Жоан Верду (Андорра) – 0,82
8. Филиппо Делла Вите (Италия) – 0,87
А андоррец сегодня снова молодец.