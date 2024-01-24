Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Феллер – 2-й, Краньец – 3-й

Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге.

Горные лыжи

мира

Шладминг, Австрия

Мужчины

Гигантский слалом

1. (Швейцария) – 2.10,03

2. (Австрия) – 0,05

3. (Словения) – 0,29

4. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 0,33

5-6. (Швейцария) – 0,56

5-6. Филип Зубчич (Хорватия) – 0,56

7. Жоан Верду (Андорра) – 0,82

8. Филиппо Делла Вите (Италия) – 0,87