Петра Влхова получила травму колена во время падения в слаломе на Кубке мира в Словакии. Сезон для нее завершен
Словацкая горнолыжница Петра Влхова травмировала колено на домашнем Кубке мира.
Турнир проходит в словацком городе Ясна.
Спортсменка упала во время слалома спустя 15 секунд после начала первой попытки, не удержав равновесие на повороте.
Она влетела в ограждение, с трассы ее увезли на санях.
По информации VG, Влхова в результате падения порвала крестообразную связку правого колена. Сезон для нее завершен.