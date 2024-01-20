Петра Влхова получила травму колена во время падения в слаломе на Кубке мира в Словакии. Сезон для нее завершен

Словацкая горнолыжница Петра Влхова травмировала колено на домашнем Кубке мира.

Турнир проходит в словацком городе Ясна.

Спортсменка упала во время слалома спустя 15 секунд после начала первой попытки, не удержав равновесие на повороте.

Она влетела в ограждение, с трассы ее увезли на санях.

По информации VG, Влхова в результате падения порвала крестообразную связку правого колена. Сезон для нее завершен.

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