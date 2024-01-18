Вероника Степанова: «Меня по-настоящему интересует соревнование со звездами мира развлечений. Многие вчерашние кумиры оказались фальшивыми»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова заявила о соревновании со «звездами мира развлечений».

«Не первый и даже не второй год говорю: я соревнуюсь не с соперницами на лыжне. Это лишь «входной билет» в узнаваемость среди миллионов. Соревнование, которое меня по-настоящему интересует, – все с теми же звездами мира развлечений.

С тех пор как я стала об этом говорить публично и активно, много воды утекло. Многие вчерашние кумиры оказались фальшивыми. Оказалось, что их воззрения с мнением народа не очень-то и совпадают во многих важных вещах.

Сегодня я хочу, чтобы медиаусилия по раскрутке звезд, созданию инфлюенсеров, тех, за кем пойдет мое поколение, переключились на спортсменов. Мы упорные и выносливые, мы приучены месяцами, годами выкладываться ради одного часа, одного мгновения. И мы не выросли в пределах Садового кольца – мы и есть «глубинный народ». Мы свои на наших малых родинах.

Примеры успеха и деловой хватки для наших дворов и районов. Не единственные, конечно, есть гораздо более полезные и достойные люди, я кланяюсь их усилиям, их достижениям и их победам. Но о себе пусть скажут они сами. Я говорю за себя и тех из профессиональных атлетов, кто думает так же. Приходит наше время!» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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20 комментариев
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"Многие вчерашние кумиры оказались фальшивыми"
Понимаю, я примерно так разочаровался в новом образе Эльзы Джин.
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Кто нибудь, переведите , что она хотела сказать пожалуйста
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Она вообще о чём?Её что понесло, какой мельдоний она заглатила.Тут я Вяльбе соглашусь, про тараканов в голове.
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Насчет кумиров это она о президенте?
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К чему она собирается готовиться у себя на районе, выносливая такая?
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И тут стапашку понеслооо-- путь в известность известен -сверкай почаще голой ж--й и ты уже "звязда" -чего тут думать то
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Папик с RT через Степанову отрабатывает повесточку, всем надо пнуть посетителей Мутабора!
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Ясно, спортивная шантрапа с девственным разумом рвётся в интеллигенцию и элитку российского общества на пару с вояками и силовиками. Да уж лучше Ивлеева с Киркоровым, чем такое!
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Ответ Андрей Засенцев
Кто нибудь, переведите , что она хотела сказать пожалуйста
Это для потомков, мы ещё не созрели.
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Похоже на предвыборную речь...
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Приходит ее время? Это какое же?
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Ответ Oleg Olegov
"Многие вчерашние кумиры оказались фальшивыми" Понимаю, я примерно так разочаровался в новом образе Эльзы Джин.
Это она о звёздах и королях голой вечеринки
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Вероника, имей гордость, успокойся!!:))
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Звезды мира развлечений ? Это Ивлеева с Бузовой? Правильно, пусть с ними и соревнуется. Языком чесать она уже научилась.
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Ответ Oleg Olegov
"Многие вчерашние кумиры оказались фальшивыми" Понимаю, я примерно так разочаровался в новом образе Эльзы Джин.
зачем она грудь сделала, я не понимаю...
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