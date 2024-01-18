Вероника Степанова: «Меня по-настоящему интересует соревнование со звездами мира развлечений. Многие вчерашние кумиры оказались фальшивыми»

Лыжница Вероника Степанова заявила о соревновании со «звездами мира развлечений».

«Не первый и даже не второй год говорю: я соревнуюсь не с соперницами на лыжне. Это лишь «входной билет» в узнаваемость среди миллионов. Соревнование, которое меня по-настоящему интересует, – все с теми же звездами мира развлечений.

С тех пор как я стала об этом говорить публично и активно, много воды утекло. Многие вчерашние кумиры оказались фальшивыми. Оказалось, что их воззрения с мнением народа не очень-то и совпадают во многих важных вещах.

Сегодня я хочу, чтобы медиаусилия по раскрутке звезд, созданию инфлюенсеров, тех, за кем пойдет мое поколение, переключились на спортсменов. Мы упорные и выносливые, мы приучены месяцами, годами выкладываться ради одного часа, одного мгновения. И мы не выросли в пределах Садового кольца – мы и есть «глубинный народ». Мы свои на наших малых родинах.

Примеры успеха и деловой хватки для наших дворов и районов. Не единственные, конечно, есть гораздо более полезные и достойные люди, я кланяюсь их усилиям, их достижениям и их победам. Но о себе пусть скажут они сами. Я говорю за себя и тех из профессиональных атлетов, кто думает так же. Приходит наше время!» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Степанова в колонке на «Матч ТВ».