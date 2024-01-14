Горнолыжник Александр Кильде перенес операцию после падения на Кубке мира в Венгене.

У норвежца было вывихнуто плечо и рассечена икра. Он избежал переломов, но получил множество ушибов.

С трассы в больницу в Берне (Швейцария) его доставили на вертолете.

Кильде опубликовал фото из больницы со своей девушкой Микаэлой Шиффрин.

«Я здесь, Микаэла присматривает за мной. Спасибо всем за слова поддержки.

Этот спорт может быть жестоким, но я все равно люблю его», – написал Кильде.