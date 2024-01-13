Горные лыжи. Кубок мира. Годжиа победила в скоростном спуске, Венье – 2-я, Пухнер и Делаго разделили 3-е место

Итальянка София Годжиа выиграла скоростной спуск на Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Альтенмаркт-Заухензе, Австрия

Женщины

Скоростной спуск

1. София Годжиа (Италия) – 1.46,47

2. Стефани Венье (Австрия) – 0,10

3. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,34

3. Николь Делаго (Италия) – 0,34

5. Кира Вайдле (Германия) – 0,46

6. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,62

7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,64

8. Мишель Гизин (Франция) – 1,00