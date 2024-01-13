Горные лыжи. Кубок мира. Годжиа победила в скоростном спуске, Венье – 2-я, Пухнер и Делаго разделили 3-е место
Итальянка София Годжиа выиграла скоростной спуск на Кубка мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Альтенмаркт-Заухензе, Австрия
Женщины
Скоростной спуск
1. София Годжиа (Италия) – 1.46,47
2. Стефани Венье (Австрия) – 0,10
3. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,34
3. Николь Делаго (Италия) – 0,34
5. Кира Вайдле (Германия) – 0,46
6. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,62
7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,64
8. Мишель Гизин (Франция) – 1,00