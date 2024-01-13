Отец Александра Большунова назвал секрет успехов своего сына в лыжных гонках.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл классический спринт на этапе Кубка России в Мирном. Победа стала для него 14-й подряд.

– В чем секрет отличной формы сына?

– Тут секрет один – постоянная борьба с самим собой. Это и является залогом успеха: когда ты борешься сам с собой и ставишь перед собой цель и идешь к ней. Не ставишь перед собой задачи, ориентируясь и равняясь на кого‑то. Когда кого‑то ставишь себе в пример, то это потолок.

А так ты совершенствуешься каждый день, совершенствуешь самого себя. Надо доказывать себе, а не кому‑то. Это самое главное.

– Александру по силам все гонки в сезоне выиграть?

– Глупо говорить о том, что будет с нами завтра. Это же человек, не машина. Посмотрим, что будет. Надо просто ждать, нужно научиться ждать. Настанет гонка, и будет результат, соответственно. Дай бог, чтобы и дальше радовал результатами, – сказал отец лыжника Александр Большунов‑старший.