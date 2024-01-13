Егор Сорин: «Я доволен победой, но недоволен прологом Фалеевой. Сказал ей, что так бегать нельзя»

Тренер объяснил, почему был недоволен прологом Анастасии Фалеевой на Кубке России.

Сегодня лыжница Фалеева выиграла финал спринта классическим стилем в Мирном. По итогам пролога она ранее заняла третье место.

– Результаты женского спринта по делу. Удивила Ольга Сергеева, которая заняла второе место. Для нее это лучший результат как минимум в этом сезоне, да и в прошлом она так ярко не выступала.

Екатерина Евтягина тоже впервые в карьере попала в топ‑3 на этапах Кубка России. Для нее это отличный результат. Сергеева и Евтягина обыграли Алену Баранову, которая на их фоне выглядела явным фаворитом. Алену в финале не хватило.

– Настей Фалеевой довольны?

– Она и перед сезоном считалась фаворитом в спринте, особенно в классическом. Я доволен победой, но недоволен ее прологом. Раз она ярко выраженный спринтер, то и прологи должна выигрывать. Мы серьезно с ней поговорили после пролога, я ей сказал, что так бегать нельзя. Она не справилась технически, была какая‑то ненужная суета.

Да и в четвертьфинале у Фалеевой был не лучший забег с точки зрения техники прохождения. Но потом она собралась, молодец. В полуфинале, и особенно в финале Анастасия показала то, что она лидер на данный момент, – сказал тренер сборной России Егор Сорин.