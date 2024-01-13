Анастасия Фалеева: «Степанова сильна в дистанционных гонках, но это не такой азарт, не такие эмоции. Ей самой интересно бежать спринт»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Анастасия Фалеева Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Анастасия Фалеева рассказала о соперничестве с Вероникой Степановой.

Сегодня Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Мирном. Лидер общего зачета Степанова пропустила гонку из-за плохого самочувствия.

– Пролог, к сожалению, получился скомканным. Но потом в забегах я стала чувствовать себя лучше. Сегодня холодно, мороз подбивает тебя. И чем ближе к вечеру, тем холоднее становилось. В остальном все отлично.

Я считаю, что здесь в Казани один из таких кругов, который можно назвать действительно спринтерским – он быстрый, финиш не со спуска. Получается зрелищный спринт, он интересен, и он по силам. Здесь выигрывает не тот, кто хитро выкатится, а тот, кто реально сильнейший.

– Сегодня было много контактной борьбы, случались падения. С чем связываете?

– К сожалению, сегодня не было много работы в лыжне. Я практически не работала в лыжне, кроме подъема, потому что она была заметена. Почти все время мы шли без лыжни. Была одна лыжня, которую накатали с пролога, по ней все и ехали. Поэтому и была борьба за нее, из‑за чего могли случаться стычки.

Все равно местами скользко, где‑то подтормаживает, потому что сильный ветер, «переметенка», такие моменты случаются в спринте.

– Вероника Степанова сегодня не вышла на старт. Хотелось с ней зарубиться?

– Да, конечно! Конкуренция – это всегда классно и интересно, для этого мы тренируемся, соревнуемся. Это дает возможность увидеть свои слабые стороны и что нам нужно развивать. Не знаю, по какой причине Вероника не вышла на старт, мы пока с ней не разговаривали. Думаю, что причина явно весомая.

– Но она и в Тюмени не бежала. Может, боится проиграть вам?

– Не думаю. Ей самой интересно бежать спринт. Она сильна в дистанционных гонках, но это не такой азарт, не такие эмоции. Все‑таки от спринта ты получаешь заряд бодрости, эмоции, но потом очень тяжело, – сказала Фалеева.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаль, что Вики не было сегодня в гонке….. Ох бы и зарубились
0
0
0
Спринт как синька, получается - сначала дает заряд бодрости и хорошего настроения, а потом, наутро, ой как тяжело.

Вообще, конечно, спринтер и стайер - это две разных философии, два разных мировоззрения, две системы ценностей. Особенно в лыжах, потому что тут совершенно разная техника.

Для спринтера длинные дистанции - это тупая унылая тягомотина и мучение. А спринт - это азарт и драйв.

Для стайера спринт - это бестолковая суета и нерациональный расход сил. А длинные дистанции - чистый кайф и состязание в уме. Я прекрасно понимаю отвращение стайеров, когда их заставляют нерационально ножками дрыгать. Это прямо оскорбляет. Ты, значит, точишь технику до миллиметра. Все продумываешь и вымеряешь, чтобы добиться максимальной экономичности движений. А тут тебе говорят, что это никуда не годиться, всю экономичность - побоку, дрыгайся, дрыгайся энергичнее! И улыбайся)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий