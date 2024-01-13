Анастасия Фалеева: «Степанова сильна в дистанционных гонках, но это не такой азарт, не такие эмоции. Ей самой интересно бежать спринт»
Лыжница Анастасия Фалеева рассказала о соперничестве с Вероникой Степановой.
Сегодня Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Мирном. Лидер общего зачета Степанова пропустила гонку из-за плохого самочувствия.
– Пролог, к сожалению, получился скомканным. Но потом в забегах я стала чувствовать себя лучше. Сегодня холодно, мороз подбивает тебя. И чем ближе к вечеру, тем холоднее становилось. В остальном все отлично.
Я считаю, что здесь в Казани один из таких кругов, который можно назвать действительно спринтерским – он быстрый, финиш не со спуска. Получается зрелищный спринт, он интересен, и он по силам. Здесь выигрывает не тот, кто хитро выкатится, а тот, кто реально сильнейший.
– Сегодня было много контактной борьбы, случались падения. С чем связываете?
– К сожалению, сегодня не было много работы в лыжне. Я практически не работала в лыжне, кроме подъема, потому что она была заметена. Почти все время мы шли без лыжни. Была одна лыжня, которую накатали с пролога, по ней все и ехали. Поэтому и была борьба за нее, из‑за чего могли случаться стычки.
Все равно местами скользко, где‑то подтормаживает, потому что сильный ветер, «переметенка», такие моменты случаются в спринте.
– Вероника Степанова сегодня не вышла на старт. Хотелось с ней зарубиться?
– Да, конечно! Конкуренция – это всегда классно и интересно, для этого мы тренируемся, соревнуемся. Это дает возможность увидеть свои слабые стороны и что нам нужно развивать. Не знаю, по какой причине Вероника не вышла на старт, мы пока с ней не разговаривали. Думаю, что причина явно весомая.
– Но она и в Тюмени не бежала. Может, боится проиграть вам?
– Не думаю. Ей самой интересно бежать спринт. Она сильна в дистанционных гонках, но это не такой азарт, не такие эмоции. Все‑таки от спринта ты получаешь заряд бодрости, эмоции, но потом очень тяжело, – сказала Фалеева.
Вообще, конечно, спринтер и стайер - это две разных философии, два разных мировоззрения, две системы ценностей. Особенно в лыжах, потому что тут совершенно разная техника.
Для спринтера длинные дистанции - это тупая унылая тягомотина и мучение. А спринт - это азарт и драйв.
Для стайера спринт - это бестолковая суета и нерациональный расход сил. А длинные дистанции - чистый кайф и состязание в уме. Я прекрасно понимаю отвращение стайеров, когда их заставляют нерационально ножками дрыгать. Это прямо оскорбляет. Ты, значит, точишь технику до миллиметра. Все продумываешь и вымеряешь, чтобы добиться максимальной экономичности движений. А тут тебе говорят, что это никуда не годиться, всю экономичность - побоку, дрыгайся, дрыгайся энергичнее! И улыбайся)