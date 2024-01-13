Анастасия Фалеева: «Степанова сильна в дистанционных гонках, но это не такой азарт, не такие эмоции. Ей самой интересно бежать спринт»

Лыжница Анастасия Фалеева рассказала о соперничестве с Вероникой Степановой.

Сегодня Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Мирном. Лидер общего зачета Степанова пропустила гонку из-за плохого самочувствия.

– Пролог, к сожалению, получился скомканным. Но потом в забегах я стала чувствовать себя лучше. Сегодня холодно, мороз подбивает тебя. И чем ближе к вечеру, тем холоднее становилось. В остальном все отлично.

Я считаю, что здесь в Казани один из таких кругов, который можно назвать действительно спринтерским – он быстрый, финиш не со спуска. Получается зрелищный спринт, он интересен, и он по силам. Здесь выигрывает не тот, кто хитро выкатится, а тот, кто реально сильнейший.

– Сегодня было много контактной борьбы, случались падения. С чем связываете?

– К сожалению, сегодня не было много работы в лыжне. Я практически не работала в лыжне, кроме подъема, потому что она была заметена. Почти все время мы шли без лыжни. Была одна лыжня, которую накатали с пролога, по ней все и ехали. Поэтому и была борьба за нее, из‑за чего могли случаться стычки.

Все равно местами скользко, где‑то подтормаживает, потому что сильный ветер, «переметенка», такие моменты случаются в спринте.

– Вероника Степанова сегодня не вышла на старт. Хотелось с ней зарубиться?

– Да, конечно! Конкуренция – это всегда классно и интересно, для этого мы тренируемся, соревнуемся. Это дает возможность увидеть свои слабые стороны и что нам нужно развивать. Не знаю, по какой причине Вероника не вышла на старт, мы пока с ней не разговаривали. Думаю, что причина явно весомая.

– Но она и в Тюмени не бежала. Может, боится проиграть вам?

– Не думаю. Ей самой интересно бежать спринт. Она сильна в дистанционных гонках, но это не такой азарт, не такие эмоции. Все‑таки от спринта ты получаешь заряд бодрости, эмоции, но потом очень тяжело, – сказала Фалеева.