Егор Сорин: «Степанова не выйдет на старт, утром приняли такое решение. Очень плохое самочувствие было, поэтому решили поберечь»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова пропустит спринт на Кубке России в Казани из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщил тренер лыжников Егор Сорин.

Он также прокомментировал новость о переносе старта квалификации на час за холодной погоды (минус 19 градусов).

«Да, Вероника не выйдет на старт. Утром приняли такое решение. Очень плохое самочувствие было, поэтому решили поберечь.

В воскресенье на скиатлоне мы все‑таки надеемся ее увидеть. Вообще в этом сезоне для Вероники в приоритете дистанционные гонки.

У каждого может быть плохое самочувствие. Вероника – спортсменка молодая, мы прислушиваемся к ее организму, чтобы не было серьезных срывов.

На стадионе ощущается как минус 19, но в нижней части трассы, рядом с водоемом, гораздо холоднее. Правильное приняли решение. На час сдвинуть можно было», – сказал Сорин.

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