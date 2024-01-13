Егор Сорин: «Степанова не выйдет на старт, утром приняли такое решение. Очень плохое самочувствие было, поэтому решили поберечь»
Вероника Степанова пропустит спринт на Кубке России в Казани из-за плохого самочувствия.
Об этом сообщил тренер лыжников Егор Сорин.
Он также прокомментировал новость о переносе старта квалификации на час за холодной погоды (минус 19 градусов).
«Да, Вероника не выйдет на старт. Утром приняли такое решение. Очень плохое самочувствие было, поэтому решили поберечь.
В воскресенье на скиатлоне мы все‑таки надеемся ее увидеть. Вообще в этом сезоне для Вероники в приоритете дистанционные гонки.
У каждого может быть плохое самочувствие. Вероника – спортсменка молодая, мы прислушиваемся к ее организму, чтобы не было серьезных срывов.
На стадионе ощущается как минус 19, но в нижней части трассы, рядом с водоемом, гораздо холоднее. Правильное приняли решение. На час сдвинуть можно было», – сказал Сорин.