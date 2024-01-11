Юрий Бородавко: «У наших спортсменов нет терапевтических разрешений, иностранцы – сплошь больные»

Юрий Бородавко указал на проблему терапевтических исключений у иностранцев.

Терапевтическое исключение (TUE) позволяет спортсменам использовать запрещенные субстанции и методы при наличии соответствующих медицинских показаний.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила в пул допинг-тестирования 19 российских лыжников и 18 норвежцев.

«Мне без разницы по большому счету. Мы за честный спорт. Хоть сколько человек они будут проверять – не в этом дело. Мне очень важно, чтобы не было перекоса в другую сторону, то есть когда незаслуженно оформляются терапевтические разрешения.

У наших спортсменов нет терапевтических разрешений, они (иностранные спортсмены) – сплошь больные. Здесь вот есть перекос. А в пуле тестирования – это абсолютно без разницы», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.