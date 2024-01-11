Алина Пеклецова: «Погода сегодня достаточно холодная была, стартовать очень непросто было, замерзли руки на гонке»

Алина Пеклецова оценила выступление в коньковой «разделке» на Кубке России в Казани.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, Пеклецова стала второй, Елизавета Пантрина заняла третье место.

«Погода сегодня достаточно холодная была, стартовать очень непросто было, замерзли руки на гонке.

Всегда ставлю для себя самые высокие задачи, но посмотрим, как дальше будет. Насчет формы не могу сказать, набираю или нет.

Я в Казани в первый раз, но мне очень понравилась трасса. Она здесь достаточно широкая, нет сложных секций, спусков с поворотами. Комфортно бежать, хороший круг», — сказала Пеклецова.