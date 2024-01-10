Допинговую дисквалификацию Полторанина продлили до 2026 года

Допинговая дисквалификация лыжника Алексея Полторанина продлена до 2026 года.

Об этом сообщает Казахстанский национальный антидопинговый центр.

В ноябре 2019-го дисквалифицировали за использование кровяного допинга на чемпионате мира-2019, срок отстранения истекал в марте 2023-го.

Как сообщает портал Sportarena.kz, дисквалификацию продлили из-за того, что Полторанин уведомил Международную федерацию лыжных видов спора ( ) о завершении карьеры, вследствие чего его освободили от прохождения допинг-тестирований.

После возобновления казахстанским спортсменом карьеры в 2023-м дисквалификация была автоматически продлена.

Полторанин – двукратный бронзовый призер ЧМ-2013.