Допинговую дисквалификацию Полторанина продлили до 2026 года

Теги допинг лыжные гонки дисквалификации FIS Алексей Полторанин сборная Казахстана Лыжи

Допинговая дисквалификация лыжника Алексея Полторанина продлена до 2026 года.

Об этом сообщает Казахстанский национальный антидопинговый центр.

В ноябре 2019-го Полторанина дисквалифицировали за использование кровяного допинга на чемпионате мира-2019, срок отстранения истекал в марте 2023-го.

Как сообщает портал Sportarena.kz, дисквалификацию продлили из-за того, что Полторанин уведомил Международную федерацию лыжных видов спора (FIS) о завершении карьеры, вследствие чего его освободили от прохождения допинг-тестирований.

После возобновления казахстанским спортсменом карьеры в 2023-м дисквалификация была автоматически продлена.

Полторанин – двукратный бронзовый призер ЧМ-2013.

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