Александр Терентьев: «Шахматы помогают разгрузить голову после лыж. Научился неплохо играть благодаря бабушке»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) Александр Терентьев Лыжи

– Лыжников принято считать людьми, большая часть жизни которых проходит в каких-то лесах, в отрыве от цивилизации. У вас же в соцсетях – рояль, шахматы.

– Если вы имеете в виду тот ролик, где я играю на пианино, это было не всерьез. Просто мы с Наташей (Терентьевой) заехали в гостиничный номер после того, как поженились, а там стоит инструмент. Вот я и попытался что-то изобразить. А в шахматы научился неплохо играть благодаря бабушке.

– На лыжне это умение помогает?

– Скорее помогает переключиться, разгрузить голову после лыж. Это всего лишь хобби, – ответил двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Терентьев.

2 комментария
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Можно провести с Карякиным игру ♟️ например
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