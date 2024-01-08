Александр Терентьев: «Шахматы помогают разгрузить голову после лыж. Научился неплохо играть благодаря бабушке»

– Лыжников принято считать людьми, большая часть жизни которых проходит в каких-то лесах, в отрыве от цивилизации. У вас же в соцсетях – рояль, шахматы.

– Если вы имеете в виду тот ролик, где я играю на пианино, это было не всерьез. Просто мы с Наташей (Терентьевой) заехали в гостиничный номер после того, как поженились, а там стоит инструмент. Вот я и попытался что-то изобразить. А в шахматы научился неплохо играть благодаря бабушке.

– На лыжне это умение помогает?

– Скорее помогает переключиться, разгрузить голову после лыж. Это всего лишь хобби, – ответил двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Терентьев.