Николай Зимятов: «Не слежу за международными соревнованиями. Предали российских спортсменов, вроде все дружили, но нашу команду просто выгнали»

Николай Зимятов заявил, что считает иностранных лыжников предателями.

Россияне были отстранены Международной федерацией лыжного спорта ( ) от соревнований в феврале 2022 года. На данный момент отстранение сохраняется.

«Я сейчас не слежу за международными соревнованиями. Им даже лучше, что наши не выступают.

Я их вообще считаю предателями, они предали российских спортсменов. Мы вроде все дружили, но как они поступили на этапе Кубка мира? Они просто выгнали нашу команду, в итоге ей пришлось возвращаться через Мурманск, это позор.

Я никогда не думал, что современная европейская цивилизация может себя вести так некрасиво. Поэтому мне неинтересно следить за их соревнованиями, принципиально», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.