Николай Зимятов: «Не слежу за международными соревнованиями. Предали российских спортсменов, вроде все дружили, но нашу команду просто выгнали»
Николай Зимятов заявил, что считает иностранных лыжников предателями.
Россияне были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований в феврале 2022 года. На данный момент отстранение сохраняется.
«Я сейчас не слежу за международными соревнованиями. Им даже лучше, что наши не выступают.
Я их вообще считаю предателями, они предали российских спортсменов. Мы вроде все дружили, но как они поступили на этапе Кубка мира? Они просто выгнали нашу команду, в итоге ей пришлось возвращаться через Мурманск, это позор.
Я никогда не думал, что современная европейская цивилизация может себя вести так некрасиво. Поэтому мне неинтересно следить за их соревнованиями, принципиально», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.