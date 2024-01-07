Николай Зимятов: «Не слежу за международными соревнованиями. Предали российских спортсменов, вроде все дружили, но нашу команду просто выгнали»

Теги Кубок мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Николай Зимятов Лыжи

Николай Зимятов заявил, что считает иностранных лыжников предателями.

Россияне были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований в феврале 2022 года. На данный момент отстранение сохраняется.

«Я сейчас не слежу за международными соревнованиями. Им даже лучше, что наши не выступают.

Я их вообще считаю предателями, они предали российских спортсменов. Мы вроде все дружили, но как они поступили на этапе Кубка мира? Они просто выгнали нашу команду, в итоге ей пришлось возвращаться через Мурманск, это позор.

Я никогда не думал, что современная европейская цивилизация может себя вести так некрасиво. Поэтому мне неинтересно следить за их соревнованиями, принципиально», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

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6 комментариев
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Николай Семенович, а что случилось?
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Кстати Вяльбе думаю собственноручно всех закопала со своими высказываниями. Явно продлила отстранение
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вот ни с того, ни с сего
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Кто там когда с кем дружил? Даже среди своих из и той же одной страны и то не дружат особо.
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кококо,какие мы обиженные
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