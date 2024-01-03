Калле Халварссон: «Если попаду на подиум «Тур де Ски», обещаю спеть йодлем. Я не умею это делать, но все это услышат»

Шведский лыжник Калле Халварссон готов спеть йодлем на «Тур де Ски».

Многодневка проходит в Италии и Швейцарии с 30 декабря по 7 января.

– Если я попаду на подиум в этом «Туре», то обещаю спеть йодлем (манера пения без слов – Sports.ru) прямо на пьедестале. Я не умею это делать, но если буду в призах, то все это услышат.

– Что скажешь о своих вокальных данных?

– Для меня это вызов. Я снимался в видеоклипе (на песню 2019 года «Who the fuck is Norway» – Sports.ru), и те, кто смотрел его, знают, что мой вокал не слишком хорош, – сказал Халварссон.

Халварссон извинился за песню о норвежских лыжниках. В клипе он сжигает фото Нортуга, Клэбо и Сундбю