Калле Халварссон: «Если попаду на подиум «Тур де Ски», обещаю спеть йодлем. Я не умею это делать, но все это услышат»

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Швеции Калле Халварссон музыка Лыжи

Шведский лыжник Калле Халварссон готов спеть йодлем на «Тур де Ски».

Многодневка проходит в Италии и Швейцарии с 30 декабря по 7 января.

– Если я попаду на подиум в этом «Туре», то обещаю спеть йодлем (манера пения без слов – Sports.ru) прямо на пьедестале. Я не умею это делать, но если буду в призах, то все это услышат.

– Что скажешь о своих вокальных данных?

– Для меня это вызов. Я снимался в видеоклипе (на песню 2019 года «Who the fuck is Norway» – Sports.ru), и те, кто смотрел его, знают, что мой вокал не слишком хорош, – сказал Халварссон.

Халварссон извинился за песню о норвежских лыжниках. В клипе он сжигает фото Нортуга, Клэбо и Сундбю

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1 комментарий
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Что ж ты, Калле, сдал назад?
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