Бородавко о победах Большунова: «Не думал, что так получится в этом году. Была тяжелая травма, которая не позволяла ему тренироваться в полную силу»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы Кубок России Александр Большунов Лыжи

Бородавко заявил, что не ожидал таких выступлений от Александра Большунова.

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл 10 из 10 гонок Кубка России в этом сезоне. 

«Радует, когда твой воспитанник ярко побеждает. По сравнению с прошлым годом побед больше. Но год на год не приходится.

Не думал, что так получится в этом году. Была тяжелая травма, которая не позволила ему тренироваться в полную силу. Но видим, что он постепенно набирает форму.

Какие-то гонки даются чуть сложнее, какие-то лучше. Например, сегодня было большое преимущество – форма растет, что только радует», – сказал тренер российских лыжников.

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