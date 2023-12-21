Бородавко о победах Большунова: «Не думал, что так получится в этом году. Была тяжелая травма, которая не позволяла ему тренироваться в полную силу»

Бородавко заявил, что не ожидал таких выступлений от Александра Большунова.

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл 10 из 10 гонок Кубка России в этом сезоне.

«Радует, когда твой воспитанник ярко побеждает. По сравнению с прошлым годом побед больше. Но год на год не приходится.

Не думал, что так получится в этом году. Была тяжелая травма, которая не позволила ему тренироваться в полную силу. Но видим, что он постепенно набирает форму.

Какие-то гонки даются чуть сложнее, какие-то лучше. Например, сегодня было большое преимущество – форма растет, что только радует», – сказал тренер российских лыжников.