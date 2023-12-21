Валентина Матвиенко: «Мы видим, до какой степени дошли политизация, русофобия. Эти щупальца коллективный Запад всюду запустил, даже до святого – спорта»

Теги Валентина Матвиенко МОК Политика ТАСС Лыжи

Валентина Матвиенко заявила, что руководители МОК разрушили олимпийский дух.

«Международные чиновники от спорта, руководители нынешние, члены Международного олимпийского комитета (МОК) полностью себя дискредитировали, потому что они разрушили дух олимпийский как таковой, они разрушили хартию олимпизма.

Они не могут этого не понимать, они просто зависят, понятно, от коллективного Запада, они зависят от рекламы, финансирования, они хотят сохранить свои теплые места.

Мы видим, до какой степени дошла политизация, русофобия, эти щупальца коллективный Запад всюду запустил, даже до святого, казалось бы, – спорта, <...> причем здесь политика.

Разрушили то, что создавалось мировым, международным сообществом на протяжении многих лет, начиная с истории первых Олимпийских игр», – сказала председатель Совета Федерации.

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12 комментариев
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У Матвиенко стакан явно пуст
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Ну почему же русофобия? Русские спортсмены в других странах могут участвовать. Остранили лишь спортсменов, у которых гражданство РФ. А это уже другое понятие. Вот простой пример - посчитайте количество русских спортменов, участвующих сейчас в биатлоне за другие страны. Думали полтора десятка наберется
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Спорт - святой!?
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А с чего вдруг спорт стал святым? Профессиональный спорт это по сути спортивное шоу для зарабатывания денег тем или иным способом (через призовые, рекламу, премии из бюджета и т.п.)
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У Матвиенко, действительно, проблемы с щупальцами запада - одна щупальца утащила сына в Калифорнию, другая виллу и бизнес из родного Подмосковья аж до Италии дотащила
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Валентина Ивановна, Вы также хотите сохранить свое тёплое место. Разве нет?
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Семья, Вера, Родина - ниже спорта ?..
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Ответ Александр Митраков
У Матвиенко стакан явно пуст
осушен судя по разговору
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Ничего святого. В 1209 году основан Кембриджский университет, в 1761 Серафим саровский упал с колокольни
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Валя стакан за шиворот
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Валя стакан опять бредит
В сегодняшней РФ о патриотизме руководство вспоминает после очередного распила )
Вы на эту патриотку посмотите - на ней из одежды что-то русское есть? Она даже чушь свою в микрофон иностранного производства говорит. Хотя...Говорят, в новых учебниках истоpии написано, что Россия пpидумала айфон, меpседес, теслу, кока-колу и пpочие ништяки, но проклятые англо-саксы всё укpали и пpисвоили себе
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Ответ Александр Митраков
У Матвиенко стакан явно пуст
Это потому, что она пессимист
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