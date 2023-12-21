Валентина Матвиенко: «Мы видим, до какой степени дошли политизация, русофобия. Эти щупальца коллективный Запад всюду запустил, даже до святого – спорта»

Валентина Матвиенко заявила, что руководители МОК разрушили олимпийский дух.

«Международные чиновники от спорта, руководители нынешние, члены Международного олимпийского комитета (МОК) полностью себя дискредитировали, потому что они разрушили дух олимпийский как таковой, они разрушили хартию олимпизма.

Они не могут этого не понимать, они просто зависят, понятно, от коллективного Запада, они зависят от рекламы, финансирования, они хотят сохранить свои теплые места.

Мы видим, до какой степени дошла политизация, русофобия, эти щупальца коллективный Запад всюду запустил, даже до святого, казалось бы, – спорта, <...> причем здесь политика.

Разрушили то, что создавалось мировым, международным сообществом на протяжении многих лет, начиная с истории первых Олимпийских игр», – сказала председатель Совета Федерации.

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