Министр спорта ЮАР: «Спорт должен объединять, мы против дискриминации спортсменов РФ. Будем участвовать в Играх дружбы»

В ЮАР выступили против отстранения российских спортсменов от турниров.

«Спорт должен объединять. Мы против дискриминации спортсменов РФ. Спорт не должен становиться инструментом политических баталий.

Он должен оставаться инструментом сохранения мира и не политизироваться. Мы должны использовать спорт, чтобы объединять народы и делать мир лучше», – заявил министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Также он заявил, что спортсмены из ЮАР будут участвовать в Играх дружбы, несмотря на то, что МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в этих соревнованиях.

Игры дружбы пройдут в России в 2024 году.

«Наши спортсмены – уникальные люди. Я думаю, что вне зависимости от происходящего в любой стране спортсмены не должны отстраняться от участия. Это касается и нас. Будем участвовать.

Даже если какие-то страны находятся в состоянии войны, на континенте имеют место конфликты, спортсмены все равно не должны отстраняться от участия. Мы должны использовать спорт как объединяющий фактор», – заключил министр.

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