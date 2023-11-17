Министр спорта ЮАР: «Спорт должен объединять, мы против дискриминации спортсменов РФ. Будем участвовать в Играх дружбы»

Теги МОК НОК ЮАР Политика ТАСС Игры дружбы Легкая атлетика

В ЮАР выступили против отстранения российских спортсменов от турниров.

«Спорт должен объединять. Мы против дискриминации спортсменов РФ. Спорт не должен становиться инструментом политических баталий.

Он должен оставаться инструментом сохранения мира и не политизироваться. Мы должны использовать спорт, чтобы объединять народы и делать мир лучше», – заявил министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. 

Также он заявил, что спортсмены из ЮАР будут участвовать в Играх дружбы, несмотря на то, что МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в этих соревнованиях. 

Игры дружбы пройдут в России в 2024 году.

«Наши спортсмены – уникальные люди. Я думаю, что вне зависимости от происходящего в любой стране спортсмены не должны отстраняться от участия. Это касается и нас. Будем участвовать.

Даже если какие-то страны находятся в состоянии войны, на континенте имеют место конфликты, спортсмены все равно не должны отстраняться от участия. Мы должны использовать спорт как объединяющий фактор», – заключил министр. 

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18 комментариев

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Александр Сачков
А вот это уже приятно.
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Андрей Демин
Спасибо!
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Александр Сачков
Ответ dpv
Скорей всего переобуются. Путина тоже сначала в гости позвали. А потом не позвали.
Поживем - увидим. Если останутся в одиночестве, могут и переобуться. Если к ним, скажем, присоединятся бразильцы, то могут и не переобуться. Одно дело - наложить санкции на одну, пусть даже крупную страну, другое - на несколько, тем более если это страны с большим рынком и значимые в своем регионе.
+7
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Kubinec_
красавцы
+4
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RussianKiwi
Ответ Дмитрий Рабко
По причине возраста не могу вспомнить, а когда за апартеид ЮАР исключили из МОК, как голосовал Советский Союз. Может тут есть, кто застал эти года в более-менее зрелом возрасте ?
наверное голосовали за исключение . но сейчас там у власти те кого советы поддерживали
+3
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dpv
Ответ Александр Сачков
А вот это уже приятно.
Скорей всего переобуются. Путина тоже сначала в гости позвали. А потом не позвали.
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Дмитрий Рабко
По причине возраста не могу вспомнить, а когда за апартеид ЮАР исключили из МОК, как голосовал Советский Союз. Может тут есть, кто застал эти года в более-менее зрелом возрасте ?
0
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0
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CHIP26RUS
ЮАР это сильно)
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bomzerub
Это он тут так складно звонит, а приедет домой, переобуется.
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Виктор Войнов
как объединяющий фактор и как заработок
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Дмитрия Волк
Молодцы!
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papadok
Когда ближе к сентябрю выяснится, что следуя настоятельным рекомендациям МОК, никто никуда не едет, нынешнюю речь министра помнить уже никто не будет.
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Al561
Будем участвовать в Играх дружбы
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а почему нет, деньги не пахнут))
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Артём Кочешев
ЮАР - главные специалисты по объединению людей, это мы помним
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