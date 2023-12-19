Карлссон, Андерссон, Далквист, Сван, Рибом, Халварссон, Ангер, Поромаа вошли в состав сборной Швеции на «Тур де Ски»

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски».

«Тур де Ски» в сезоне-2023/24 пройдет с 30 декабря по 7 января.

Сборная Швеции

Женщины

Йоханна Хагстрем

София Хенрикссон

Моа Илар

Линн Сван

Йонна Сундлинг

Мужчины

Эдвин Ангер

Густав Берглунд

Йенс Бурман

Трулс Гиссельман

Калле Халварссон

Юхан Хагстрем

Лео Йоханссон

Вильям Поромаа

Оскар Свенссон