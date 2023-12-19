Карлссон, Андерссон, Далквист, Сван, Рибом, Халварссон, Ангер, Поромаа вошли в состав сборной Швеции на «Тур де Ски»

Теги Тур де Ски сборная Швеции жен сборная Швеции Калле Халварссон Оскар Свенссон Йоханна Хагстрем София Хенрикссон Йонна Сундлинг Йенс Бурман Эбба Андерссон Юхан Хагстрем Майя Далквист Фрида Карлссон Линн Сван Моа Лундгрен Эмма Рибом Вильям Поромаа Густав Берглунд Эдвин Ангер Моа Илар Лыжи

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски».

«Тур де Ски» в сезоне-2023/24 пройдет с 30 декабря по 7 января.

Сборная Швеции

Женщины

Эбба Андерссон

Майя Далквист

Йоханна Хагстрем

София Хенрикссон

Моа Илар

Фрида Карлссон

Моа Лундгрен

Эмма Рибом

Линн Сван

Йонна Сундлинг

Мужчины

Эдвин Ангер

Густав Берглунд

Йенс Бурман

Трулс Гиссельман

Калле Халварссон

Юхан Хагстрем

Лео Йоханссон

Вильям Поромаа

Оскар Свенссон

 

3 комментария
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Карлссон и Сундлинг это отлично.
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Карлссон все же отошла или по ходу тура планируют?
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Мюльбак же наконец-то "дорос" до юниорских гонок😅 - выиграл отбор в коньковом масс-старте на ЮЧМ, в спринте же даже по юниорам был только 4.
Надеюсь, будет бегать FIS-гонки и готовиться к ЮЧМ.
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