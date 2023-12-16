Фрида Карлссон: «С таким состоянием я даже не знаю, поеду ли на «Тур де Ски»

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Швеции жен Пер Нильссон Фрида Карлссон Лыжи

Чемпионка мира 2019 года в лыжной эстафете Фрида Карлссон может пропустить многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 30 декабря по 7 января.

Сегодня шведка заняла 14-е место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Трохнейме, отстав от победителя почти на две минуты.

«С таким состоянием я даже не знаю, поеду ли на «Тур де Ски», – сказала Карлссон.

«Сложно отказываться от «Тура», но необходимо думать о сезоне в целом.

Надо посмотреть, что будет разумнее. Сейчас она (Карлссон) чувствует, что она не в полных кондициях», – сказал тренер шведской команды Пер Нильссон.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что-то колбасит Фриду последние года три...Надо бы постараться разобраться и привести себя в порядок. Классная ведь девчонка!
+1
0
+1
пропустила этап из-за ковида.. нужно было и второй пропустить, отдохнуть и быть в форме к ТдС.. все равно на общий зачет шансов нет..
+1
0
+1
Состояние не очень, но бежит все что можно. Могла бы спринт Эббе уступить, ей бы очки пригодились, а сама выборочно подходила к стартам.
0
0
0
Ответ _Lena_
Состояние не очень, но бежит все что можно. Могла бы спринт Эббе уступить, ей бы очки пригодились, а сама выборочно подходила к стартам.
Ну хорошо что хотя бы стала думать о том что надо восстанавливаться раньше бы ни ни
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий