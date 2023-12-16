Фрида Карлссон: «С таким состоянием я даже не знаю, поеду ли на «Тур де Ски»

Чемпионка мира 2019 года в лыжной эстафете Фрида Карлссон может пропустить многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 30 декабря по 7 января.

Сегодня шведка заняла 14-е место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Трохнейме, отстав от победителя почти на две минуты.

«С таким состоянием я даже не знаю, поеду ли на «Тур де Ски», – сказала Карлссон.

«Сложно отказываться от «Тура», но необходимо думать о сезоне в целом.

Надо посмотреть, что будет разумнее. Сейчас она (Карлссон) чувствует, что она не в полных кондициях», – сказал тренер шведской команды Пер Нильссон.