«Я бы не поехал на Олимпиаду и не рекомендовал бы нашим спортсменам. Это совсем другой нейтральный статус». Легков о допуске россиян к Парижу-2024

Александр Легков заявил, что не поехал бы на Олимпиаду при нынешних условиях.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Когда нейтральный статус был связан с допинговыми скандалами – это одна ситуация, тогда надо было ехать. Сейчас ситуация совершенно другая.

Даже если кто-то из наших спортсменов решится поехать, МОК предоставит такие критерии отбора, что поехать в итоге будет невозможно.

Не могу говорить за других, потому что мне могут ответить: «У тебя уже есть медаль, что тебе ехать». У каждого свой выбор. Но я правда считаю, что это уже совсем другой нейтральный статус.

Я бы в этой ситуации не поехал на Олимпиаду и не рекомендовал бы другим нашим спортсменам», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков.

Также Легков считает, что санкции против российских спортсменов будут действовать еще долго.

«Хотелось бы, чтобы скорее все завершилось и вернулось на круги своя. Но что-то мне подсказывает, что это затянется на «дцать» лет. Не знаю точно на сколько, но это печально. Полагаю, даже если изменится ситуация, закончится СВО со всех сторон, наши европейские «друзья» будут очень долго нас возвращать в международный спорт.

Поэтому надо развиваться здесь в России, создавать для детей условия и соревнования, вместе с ними кататься, играть в хоккей, футбол, и жить тем, что сейчас есть.

За другие виды не скажу, но [международные] хоккей и лыжные гонки точно многое потеряли. С нашими спортсменами намного интереснее выступать, потому что тогда участвуют все сильнейшие.

Через 20 лет, когда все вернется, никто уже и не вспомнит, что наших не было здесь. Так оно всегда бывает – история забывается, а медаль остается, даже вторые и третьи места уже не запоминаются. Я думаю, что именно этим руководствуются те, кто отстранил наших спортсменов», – отметил Легков.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр