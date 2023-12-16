Горные лыжи. Кубок мира. Флури выиграла скоростной спуск, Хелен – 2-я, Хюттер – 3-я

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Швейцарская горнолыжница Флури выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-д’Изер, Франция

Женщины

Скоростной спуск

1. Ясмин Флури (Швейцария) – 1.43,47

2. Йоана Хелен (Швейцария) – 0,22

3. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,24

4. София Годжиа (Италия) – 0,44

5. Илка Штухец (Словения) – 0,73

6. Приска Нуфер (Швейцария) – 0,76

7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,92

8. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,94

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