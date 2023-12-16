Горные лыжи. Кубок мира. Флури выиграла скоростной спуск, Хелен – 2-я, Хюттер – 3-я
Швейцарская горнолыжница Флури выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-д’Изер, Франция
Женщины
Скоростной спуск
1. Ясмин Флури (Швейцария) – 1.43,47
2. Йоана Хелен (Швейцария) – 0,22
3. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,24
4. София Годжиа (Италия) – 0,44
5. Илка Штухец (Словения) – 0,73
6. Приска Нуфер (Швейцария) – 0,76
7. Ариане Редлер (Австрия) – 0,92
8. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,94