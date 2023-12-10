Против американской горнолыжницы Джонсон открыли дело о возможном допинг-нарушении

Теги допинг горные лыжи USADA сборная США жен Бризи Джонсон Лыжи

Против американской горнолыжницы Бризи Джонсон открыли допинг-дело.

Сейчас 27-летняя спортсменка пропускает этап Кубка мира в швейцарском в Санкт-Морице.

Джонсон подтвердила в соцсетях, что Антидопинговое агентство США (USADA) рассматривает дело о возможном нарушении. Оно связано с предоставлением информации о местонахождении.

«Хочу подчеркнуть, что дело о местоположении не имеет отношения к какому-либо запрещенному веществу. Этот случай, скорее, касается корректного обновления информации о моем нахождении. Я чистый спортсмен и всегда им была», – сказала Джонсон.

Американка является семикратным призером этапов Кубка мира.

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