Против американской горнолыжницы Джонсон открыли дело о возможном допинг-нарушении

Против американской горнолыжницы Бризи Джонсон открыли допинг-дело.

Сейчас 27-летняя спортсменка пропускает этап Кубка мира в швейцарском в Санкт-Морице.

Джонсон подтвердила в соцсетях, что Антидопинговое агентство США (USADA) рассматривает дело о возможном нарушении. Оно связано с предоставлением информации о местонахождении.

«Хочу подчеркнуть, что дело о местоположении не имеет отношения к какому-либо запрещенному веществу. Этот случай, скорее, касается корректного обновления информации о моем нахождении. Я чистый спортсмен и всегда им была», – сказала Джонсон.

Американка является семикратным призером этапов Кубка мира.