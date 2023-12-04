Терентьева о браке: «У нас в семье есть глава, и это, безусловно, муж. Он берет на себя все проблемы, единственное, что было на мне – организация свадьбы»

Наталья Терентьева рассказала о жизни в браке с Александром Терентьевым.

– Недавно обсуждали с вашим тренером, что семейный статус, как правило, даёт женщине ощущение не только защищенности, но и расслабленности.

– Это расслабляет, согласна.

– Но в этом состоянии становится сложнее и тренироваться, и выступать.

– Я, конечно, согласна с мнением, что с появлением семьи, действительно, чувствуешь какую-то дополнительную опору в жизни. Но на мое отношение к спорту это не влияет вообще никак. В быту – да, 100%.

У нас в семье есть глава, и это, безусловно, Саша, а я за мужем. Муж берет на себя все проблемы. Единственное, что из неспортивных забот в большей степени было на мне, – организация свадьбы.

Какие-то моменты мы с мужем, естественно, согласовывали, но он в основном занимался в тот период ремонтом квартиры. Да и в отношении свадебных торжеств у нас была целая команда организаторов. Одна я точно не справилась бы.

– Что такое для лыжницы целый день провести на каблуках?

– Кстати, на удивление неплохо вышло. Я вообще каблуки нормально выдерживаю. Много раз была и у подруг на свадьбах, и на каких-то светских мероприятиях. Конечно, ноги очень сильно устают и болят на следующий день, но в целом не смертельно. Тренироваться по несколько часов в день тяжелее.

– Где у вас с Александром дом, кстати? За городом, в лесу?

– Нет, в Москве. Сейчас мы заканчиваем ремонт квартиры, Новый год, надеюсь, встретим в статусе москвичей.

– Какое-то фирменное новогоднее блюдо у вас как у хозяйки есть?

– Прямо совсем фирменного нет. Конечно, я готовлю, тем более что мы с Сашей вместе уже два года. Но в этом плане у нас всё достаточно просто: мясо, салат – это в представлении мужа идеальный ужин. Саша даже в ресторанах то же самое заказывает, – сказала Терентьева.

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